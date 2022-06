Strom von der eigenen Fassade: Neue Idee für Glasfront am Kallmann Museum

Von: Nico Bauer

Teilen

Schön, aber unpraktisch: Die Glasfront sorgt dafür, dass sich das Foyer an heißen Tagen aufheizt. Unangenehm für die Museumsmitarbeiter. © mm-Archiv

Neu Idee für den Umbau des Kallmann Museums in Ismaning: Die Glasfront, die das Foyer im Sommer enorm aufheizt, soll durch Photovoltaik-Elemente ersetzt werden.

Ismaning – Der Schlosspark ist der Gemeinde Ismaning ein Heiligtum, dementsprechend genau wird bei Veränderungen hingeschaut. Bei den Umbauplänen des Kallmann Museums wurde das Projekt nun noch einmal modifiziert und eine Lösung gefunden, die alle Beteiligten als gut gelungen bewerteten. Als besondere Note wurde auch der Klimaschutz eingebunden in das Museum.

Das Kallmann Museum im Schlosspark hat eine markante Fassade, die aber für die Angestellten des Museums nicht angenehm ist. Der Eingangsbereich heizt sich durch die Glasfassade auf, was die Ausstellungsmöglichkeiten beschränkt und im Bereich der Kasse alles andere als angenehm ist. Im bisherigen Plan sollte ein Sonnensegel das Museum an heißen Tagen schützen.

Nun wurde noch einmal umgeplant: Die Fassade soll mit Solarelementen nicht nur Schatten bringen, sondern auch Strom für den Eigengebrauch erzeigen. Die Energie wird für die Klimatisierung der Museumsräume verwendet. Mit der Idee, Verglasung durch Photovoltaik zu ersetzen, überzeugte das Kallmann Museum die Gemeinderäte. Damit trägt man auch seinen Teil bei zur Klimaschutzgemeinde, die bei der Energiewende mit gutem Beispiel vorangehen möchte. Dazu werden an der Fassade am Foyer spezielle Sonnenschutzgläser eingesetzt. Diese sorgen für Lichtdurchlässigkeit, verhindern aber die übermäßige Erwärmung der Innenräume.

„Mit unseren Museen spielen wir nicht in der Bundesliga, sondern in der Champions League.“

Bürgermeister Alexander Greulich (SPD) sprach von „einem durchdachten Konzept mit einer strukturierten Fassade, die sich in das gesamte Ensemble einfügt“. Mit der Maßnahme werde auch der Vorplatz mit Fingerspitzengefühl umgestaltet. Durch ein leichtes Gefälle wird die Stufe am Eingang des Museums überflüssig und das Gebäude ohne zusätzliche Rampen barrierefrei zugänglich gemacht. Bäume auf dem Vorplatz sollen die Sitzbänke mit Schatten versehen und gegen Regen schützen.

Derzeit wird die Planung noch feinjustiert, damit sich die Bäume und die Solarzellen nicht gegenseitig ins Gehege kommen. Im Gemeinderat kam die neuerliche Umplanung gut an und überzeugte auch die Entscheider, die bislang von der Form des Umbaus nicht vollends überzeugt waren. Von allen Seiten kam Zustimmung für diese praktikable Lösung. Und die Dritte Bürgermeister Luise Stangl (SPD) geriet regelrecht ins Schwärmen: „Mit unseren Museen spielen wir nicht in der Bundesliga, sondern in der Champions League.“

Weitere Nachrichten aus Ismaning und dem Landkreis München finden Sie hier.