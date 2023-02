Suche Kollegen, biete Zukunftschance: Hier lernen sich Unternehmen und Schüler kennen

Von: Nico Bauer

Berufliches Kennenlernen: Schüler und Firmen konnten sich im Ismaninger Bürgersaal gegenseitig vorstellen. © dieter michalek

Bei der Berufsbörse in Ismaning haben Mittelschüler und Realschüler mögliche Arbeitnehmern kennenlernen können. Gerade das Handwerk bietet gute Zukunftschancen.

Ismaning – Das Handwerk steht parat als verlässlicher Arbeitgeber in guten wie in schwierigen Zeiten. Das unterstrich gestern bei der Berufsbörse von Mittelschule und Realschule in Ismaning auch Franz Xaver Peteranderl. Der Präsident der Handwerkskammer für München und Oberbayern eröffnete n mit den Bürgermeistern Alexander Greulich (Ismaning), Andreas Kemmelmeyer (Unterföhring) und Dietmar Gruchmann (Garching) die Veranstaltung, die seit vielen Jahren Schüler und heimische Unternehmen zusammenbringt.

Im vergangenen Jahr blieben in Oberbayern rund 8000 Handwerkslehrstellen unbesetzt. Peteranderl hofft, dass sich dies nicht wiederholt. Er sieht auch gute Argumente für das Handwerk. „Wir rechnen nicht nur, sondern sind die Umsetzer“, betonte er. Den Schülern müsse man die Chancen und Zukunftsaussichten nahebringen, „denn bei Handwerksbetrieben kann man nach Ausbildung in der Regel bis zur Rente bleiben“. Dennoch gebe es keine Patentrezepte, wie man am Besten das Interesse der Schüler weckt.

„Wir versuchen es heute mit anderen Wegen“

Premiere: Bernhard Gref von der Hochbrücker Firma Trenker präsentierte den Schülern einen Kältekreislauf. Er war erstmals auf der Berufsbörse. © Dieter Michalek

Erstmals mit von der Partie war heuer die Kältetechnik-Firma Trenker aus dem Gewerbegebiet Hochbrück. „Wir versuchen es heute mit anderen Wegen“, sagte Ausbilder Bernhard Gref. Nur mit Anzeigen zu werben, reiche in seiner Branche („Das ist ein sehr spezieller Beruf“) nicht mehr aus. Mit Schritten wie der Teilnahme an der Berufsbörse möchte man auf die jungen Leute zugehen. Gref machte deutlich, dass er gerne mehr Lehrlinge schulen würde: „Ich hätte gerne drei Auszubildende in jedem Jahr, aber der Erfahrung nach werden es eher ein bis zwei.“ Den Schritt zur Ismaninger Berufsbörse machte man gespannt, nachdem man zuletzt bei der Berufsbörse in Oberschleißheim vier Praktikumsplätze vergab.

Stellen zu vergeben haben (v.l.) Maximilian Zentner, Cosima Kurz und Nadine Seiber. © Dieter Michalek

Hunderte junge Menschen aus Mittel- und Realschule schlenderten durch den Ismaninger Bürgersaal. Dort zeigte sich auch wieder mit der IT-Firma MSG, einer der größten Arbeitgeber in der Gemeinde. Rund 1500 Personen sind an dem Ismaninger Standort beschäftigt. MSG hat bundesweit derzeit 54 Auszubildende, 17 davon in Ismaning. Den Besuchern der Berufsbörse konnte man ganz konkret drei offene Ausbildungsstellen vorlegen. Personalentwicklerin Nadine Seibert geht es mit der Teilnahme auch darum, sich zu zeigen als wichtiger Teil von Ismaning. „Viele kennen MSG nur als das ganz große Gebäude an der Mayerbacherstraße“, sagte sie. Den Schülern stellte man vor, was das Unternehmen alles macht. Mit den Bereichen Computer und Software bewegt man sich auf einem Terrain, das besonders männliche Jugendliche sehr interessiert.

