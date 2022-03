Trickbetrüger nehmen Seniorin wertvolle Schmuckstücke ab

Von: Stefan Weinzierl

Trickbetrüger am Telefon: Eine über 70-Jährige aus dem Landkreis München ist jetzt Opfer eines falschen Polizeibeamten geworden. © Julian Stratenschulte/dpa

Mit einem Schockanruf haben Unbekannte eine über 70-Jährige aus dem Landkreis München überrumpelt. In der Annahme, ihre Tochter habe einen Unfall verursacht, übergab die Frau in Ismaning den Betrügern mehrere Schmuckstücke aus Gold.

Ismaning - Wie die Polizei berichtet, erhielt die über 70-Jährige am Mittwoch gegen 17.30 Uhr einen Anruf. Durch das Telefon vernahm sie zunächst nur das Schluchzen einer weiblichen Person. Im Anschluss übernahm ein bislang unbekannter Täter, der sich als Polizeibeamter ausgab, das Gespräch.

Tochter hatte angeblich Autounfall verursacht

Der vermeintliche Polizeibeamte erklärte der Seniorin, ihre Tochter hätte einen Unfall verursacht und müsse daher eine Kaution stellen. In der Annahme, sie würde ihrer Tochter helfen, übergab die Frau wenig später eine große Anzahl an Goldschmuckstücken an einen unbekannten Abholer. Zudem wurde sie angewiesen, noch Zehntausend Euro Bargeld abzuheben.

Weil die Seniorin jedoch das weitere Vorgehen nochmals mit der Polizei abklären wollte und deshalb den Polizeinotruf 110 wählte, wurde der Trickbetrug bekannt und ein weiterer Schaden konnte verhindert werden.

Abolger trug Pferdeschwanz und FFP-2-Maske

Der Mann, dem die Seniorin die Schmuckstücke übergeben hat, wird wie folgt beschrieben: etwa 40 Jahre alt, 1,60 Meter groß, sprach Hochdeutsch, trug die Haare als Pferdeschwanz zusammengebunden, trug eine schwarze FFP-2-Maske mit blauem Muster.

Im Zusammenhang mit diesem organisierten Callcenterbetrug sucht die Polizei nun Zeugen, die am Mittwoch, 2. März 2022, zwischen 17.30 und 18.30 Uhr im Bereich der Unterföhringer Straße, An der Isarau und Am Hang in Ismaning Wahrnehmungen gemacht haben, die in Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten.

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kriminalfachdezernat 3 -AG Phänomene- Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

