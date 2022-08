Verloren in sinnlichen Farben: Kallmann-Preisträgerin 2022 steht fest

Von: Günter Hiel

Das Thema „Porträt“ hat Aneta Kajzer am besten umgesetzt von allen 400 Bewerbern. © Henrik José/Kallmann-Museum

Rund 400 Künstler haben sich für den diesjährigen Kallmann-Preis beworben. Nun steht die Gewinnerin fest.

Ismaning – Die Berliner Künstlerin Aneta Kajzer erhält für ihre Auseinandersetzung mit dem Thema „Porträt“ den Kallmann-Preis 2022. Sie hat sich unter rund 400 Bewerbungen durchgesetzt, meldet Rasmus Kleine, Leiter des Kallmann-Museum Ismaning. Der Preis richtet sich an in Deutschland lebende bildende Künstler und zeichnet besondere zeitgenössische künstlerische Leistungen in den Themen aus, die Schwerpunkte im Schaffen von Hans Jürgen Kallmann (1908-1991) waren: Porträt, Tier und Landschaft. Dotiert ist der Preis mit 8500 Euro; aufgeteilt in 1000 Euro Preisgeld und 7500 Euro für eine Einzelausstellung mit Katalog.

Freie, gestische Malerei

Kajzers farbintensive Gemälde bewegen sich zwischen Figuration und Abstraktion. „Sie sind zugleich freie, gestische Malerei von betörender Sinnlichkeit und lassen doch immer auch Gegenständliches wie Menschen oder Tiere erkennen“, heißt es in der Pressemitteilung des Museums. Aneta Kajzers Arbeiten werden vom 5. November 2022 bis 29. Januar 2023 in einer Einzelausstellung im Kallmann-Museum präsentiert.

Aneta Kajzers Bilder stellen keine konkreten Personen dar. Sie sind vielmehr als eine Auseinandersetzung mit dem Malen selbst zu verstehen und erscheinen als Projektionsflächen für die Assoziationen und Gefühle der Betrachter. „Im Spannungsfeld von Figuration und Ungegenständlichkeit schafft Kajzer intensive Bilder, in denen sich unser Blick in den sinnlichen Farben verlieren kann und die doch zugleich grundlegende Eigenschaften des Menschseins ausdrücken“, heißt es in der Würdigung.

Gut ausgebildet

Aneta Kajzer wurde 1989 in Kattowitz geboren. Sie studierte an der Kunsthochschule Mainz. 2017 erhielt sie das Winsor & Newton Malerei Stipendium, das ihr einen sechsmonatigen Arbeitsaufenthalt am Künstlerhaus Bethanien ermöglichte. 2018 nahm sie am Goldrausch Künstlerinnenprojekt teil, einem Programm zur Professionalisierung für Bildende Künstlerinnen. 2019 erhielt sie das Stiftung Kunstfonds Arbeitsstipendium und verbrachte drei Monate in Südkorea am MMCA Goyang. Ihre Arbeiten waren in zahlreichen Ausstellungen zu sehen, darunter 2019/20 in der großen Gruppenausstellung „Jetzt! Junge Malerei in Deutschland“ im Kunstmuseum Bonn, im Museum Wiesbaden, in der Kunstsammlung Chemnitz und in den Deichtorhallen Hamburg. Aneta Kajzer lebt und arbeitet in Berlin.

Öffnungszeiten: Kallmann-Museum, Schloßstraße 3b; Dienstag bis Samstag 14.30 bis 17 Uhr; Sonntag 13 bis 17 Uhr.