Warmes Wasser, höhere Preise: Hallenbad wird endlich wieder eröffnet

Von: Nico Bauer

Becken befüllt, Technik läuft: Nach einem beschwerlichen Umbau eröffnet das Hallenbad Ismaning nun wieder. © Nico Bauer

Gute Nachrichten für alle Schwimmer: Das Hallenbad in Ismaning öffnet am 27. Februar. Die Besucher müssen ab sofort mehr zahlen, dafür aber nicht frieren.

Ismaning – Jetzt ist es also offiziell: Ab dem 27. Februar darf nach rund zwei Jahren Schließung wieder im Ismaninger Hallenbad geschwommen und geplanscht werden. Für den Neustart fasste der Gemeinderat noch zwei letzte Beschlüsse: Die Wassertemperatur wird die gleiche sein wie vor der Schließung, aber dafür steigen die Preise.

Die positive Nachricht verkündete die Rathausverwaltung im Gemeinderat: Es befindet sich wieder Wasser in den Becken und die Technik läuft. Dennoch ist nach den zweijährigen Sanierungsarbeiten mit Pleiten, Pech und Pannen (wir berichteten) noch immer nicht alles perfekt. Laut der Verwaltung sind weiterhin Schäden an Wand- und Bodenfliesen zu sehen, auch gibt es Feuchtemängel an der Decke. Diese Stellen habe man dokumentiert, um sie im laufenden Betrieb oder bei turnusmäßigen Revisionsarbeiten zu beseitigen.

„Niemand wird einen Neoprenanzug tragen müssen“

Im November hatte sich der Gemeinderat bereits der bundesweiten Diskussion gestellt, wie man mit Energiesparen durch den Winter kommt. Der Kompromiss: Man öffnet das Bad ohne Saunabetrieb und mit einer um zwei Grad abgesenkten Wasser- und Lufttemperatur. Mittlerweile hat Deutschland kaum mehr Gas-Sorgen, und deshalb hat der Gemeinderat seinen Beschluss nun wieder zum Teil einkassiert. Die Sauna bleibt vorerst geschlossen, aber im Frühjahr soll über den Neustart dieses Bereichs beraten werden. Zur Absenkung der Wassertemperatur sagte Bürgermeister Alexander Greulich (SPD), dass „das wirtschaftlich nicht vorteilhaft. Es bleibt alles, wie es ist. Niemand wird in unserem Hallenbad einen Neoprenanzug tragen müssen und wenn man friert, dann ist es psychisch.“ Der Gemeinderat nahm die beschlossene Absenkung der Temperatur auch offiziell zurück.

Auf der anderen Seite hob das Gremium die Preise angehoben. Jugendliche müssen einen Euro mehr zahlen (5,50), Erwachsene zwei Euro (10) und Familien drei Euro (18). Greulich machte deutlich, dass man im Vergleich zu Schwimmbädern in der Umgebung immer noch moderate Preise habe und das massiv steigende Defizit der Freizeiteinrichtung zu einem Teil an die Nutzer weitergegeben werden müssen. Das Minus beläuft sich derzeit jährliche, so merkte Bruno Rimmelspacher (SPD) an, auf zwei Millionen Euro. Ausgegangen war man dereinst von einer Million.

Franz-Josef Loscar, der Leiter der Ismaninger Gemeindewerke, bietet schon jetzt alle Besucher des Hallenbades, in der Anfangszeit Nachsicht zu haben. Nach zwei Jahren Schließung werde das Personal des Hallenbades sehr bemüht sein, aber manches muss sich erst einspielen: „Wir starten mit Vollgas, aber das eine oder andere wird nicht gleich rund laufen.“

