Wenn die Prinzessin zur Party kommt: Ismaningern sorgt für zauberhafte Geburtstage

„Ein magischer Moment“

Von Laura Forster schließen

Quasi jedes Wochenende verwandelt sich Christina Zacherl aus Ismaning in eine Prinzessin, Piratin oder Ritterin. Seit einem Jahr bietet die 27-Jährige nebenberuflich ganz besondere Geburtstagsfeiern an.

Ismaning – Wenn Christina Zacherl in das blaue Kleid der Eiskristall-Königin aus einer berühmten Disney-Filmreihe schlüpft, erfüllt sie sich damit auch ein Stück weit ihren eigenen Kindheitstraum. „Ich habe früher als kleines Mädchen immer Prinzessinnen bewundert und mir gewünscht, selbst eine zu sein“, sagt die 27-Jährige. „Heute kann ich den Kindern selbst eine Freude machen. Das Leuchten in ihren Augen, wenn sie mich das erste Mal verkleidet sehen, ist ein magischer Moment.“

Quasi jedes Wochenende verwandelt sich Christina Zacherl aus Ismaning in eine Prinzessin, Piratin oder Ritterin. Seit einem Jahr bietet die 27-Jährige nebenberuflich ganz besondere Geburtstagsfeiern an – und will den Kindern damit in Zeiten von Krieg und Pandemie eine kleine Freude bereiten.

„Das war schon großer Schritt, aber ich habe es nie bereut“

Vor einem Jahr hat sie ihr Unternehmen, dass Kindergeburtstagsfeiern plant und veranstaltet, gegründet. „Das war schon großer Schritt, aber ich habe es nie bereut“, sagt Zacherl. Hauptberuflich ist sie Zahnarzthelferin in einer Praxis in Ismaning. In ihrer Freizeit engagiert sie sich beim Laientheater „Kulturbixn“ in Unterföhring. Vor ein paar Jahren hat sie eine Ausbildung als Musicaldarstellerin in München begonnen, die sie gesundheitsbedingt nicht beenden konnte. „Mir hat das Kreative gefehlt, deshalb habe ich mich nach Agenturen umgeschaut, die Kindergeburtstagsfeiern anbieten.“ Zacherl wurde fündig und bewarb sich bei verschiedenen Unternehmen – ganz gepasst habe es jedoch nie. Deshalb kam ihr der Gedanke, eine eigene Firma zu gründen. „Meine Mama konnte das am Anfang nicht verstehen. Drei Kinder großzuziehen hat ihr gereicht. Für mich gibt es jedoch nichts Schöneres, als das Lächeln während einer Geburtstagsfeier in ihrem Gesicht zu sehen“, sagt die 27-Jährige.

+ Als Prinzessin, Piratin, Indianerin, Ritterin, Cowgirl oder Rotkäppchen verkleidet, macht sie den Kleinen an ihrem besonderen Tag eine Freude. © Privat

Auf ihrer Internetseite bietet sie verschiedene Pakete an, die für maximal zehn Kinder, im Alter von vier bis sieben Jahre, und eineinhalb bis zweieinhalb Stunden ausgelegt sind. Die Preisspanne geht von 125 Euro bis 220 Euro. „Am beliebtesten sind die Prinzessinnen-Partys. Da verkleide ich mich und überrasche die Kinder.“ Rund zehn Kostüme hat Zacherl in ihrem Schrank hängen – von Rapunzel über Ritterin, Cowgirl, Piratin, Indianerin und Rotkäppchen. Eine kleine Wertanlage, die zwischen den Hosen und T-Shirts der Ismaningerin hängen, denn jedes Kleid und jede Perücke hat einen Wert von mehreren Hundert Euro. „Ich will nicht, dass die Kostüme aussehen, wie eine billige Faschingsverkleidung. Sie sollen schon hochwertig sein und den Kleidern in den Filmen ähneln. Da bin ich Perfektionistin“, sagt Zacherl und lacht.

So gut wie jedes Wochenende fährt die 27-Jährige durch den Landkreis oder noch weiter, um Kindern eine Freude zu machen. „Wir singen gemeinsam, spielen Spiele, machen eine Schnitzeljagd oder basteln. Außerdem biete ich Kinderschminken und Glitzertattoos an.“ Vor allem seit Kriegsbeginn und auch der Corona-Pandemie ist die Nachfrage nach besonderen Geburtstagsfeiern groß. „Meine Aufgabe ist es, den Kindern für ein paar Stunden einen schönen Geburtstag zu bereiten.“ Doch nicht nur die Kleinen lassen sich von Zacherl verzaubern, „auch die Mütter sind oft begeistert“.

Weitere Nachrichten aus Ismaning und dem Landkreis München finden Sie hier.