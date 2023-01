„Wir sind wieder da“: Kreis-CSU optimistisch vor Landtagswahl

Von: Nico Bauer

CSU-Politik auf allen Ebenen? Vielleicht schon bald mit (v.l.) dem Bundestagsabgeordneten Florian Hahn, der Ortsvorsitzenden Petra Apfelbeck, der Bezirksrätin Karin Hobmeier und dem Landtagskandidaten Maximilian Böltl. © Gerald Förtsch

Der CSU-Kreisvorsitzender Florian Hahn blickt beim Neujahrsempfang in Ismaning optimistisch auf die Landtagswahl im Herbst. Eine Spitze gegen die Verteidigungsministerin kann er sich nicht verkneifen.

Ismaning – Mit der geballten Polit-Prominenz aus dem Landkreis eröffnete die CSU Ismaning 2023. Zum Neujahrsempfang waren der Bundestagsabgeordnete Florian Hahn sowie der Landtagskandidat Maximilian Böltl die Festredner.

„Die Welt wird neu verteilt“, sagte Hahn, gleichzeitig auch CSU-Kreisvorsitzender. „Und da hilft Bescheidenheit nicht weiter.“ Er kritisierte die Bundesregierung, die mit dem Selbstbewusstsein einer der größten Volkswirtschaften der Welt neue Bündnisse schließen müsse. Er sieht von der im Bund regierenden Ampel die Frage unbeantwortet, „von was wir eigentlich in Zukunft leben wollen“. Hahn wirkte sehr ernst bei seiner Rede „über die Woke-Politik statt Vernunft-Politik“; er scherzte nur über Verteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD), „mit der mich eine ganz innige Freundschaft verbindet“. Ein Witz, versteht sich. Auf dem Social-Media-Porta Twitter kritisiert Hahn die Bundesministerin regelmäßig. Auch in Ismaning prophezeite er zweifelhafte Kontinuität in Lambrechts Arbeit: „Das mit ihr wird so weitergehen wie bisher. Demnächst geht es um Transporthubschrauber, und sie werden an mich denken.“

„Haben gute Umfragewerte“

Mit dem Blick auf Bayern stellte er zufrieden fest, dass die CSU im Jahr der Landtagswahl konstant über 40 Prozent liege, auch wenn der Bayern-Trend die Christsozialen aktuell bei 38 Prozent sieht. „Wir sind wieder da und haben gute Umfragewerte, weil die anderen nicht so gut sind“, sagte Hahn. Auch wenn die Stimmung deutlich besser als vor einem Jahr ist („Wir hatten da eine Bundestagswahl verloren, die wir nicht hätten verlieren müssen“), müsse die CSU Lösungen erarbeiten für Innovation und den Erhalt der deutschen Volkswirtschaft.

Mit einem Cello-Solo eröffnet Musikschülerin Dhara Ersan (14) den Abend. © Gerald Förtsch

Dann wurde es lokal. „Ismaning steht für die Schönheit im Landkreis“, sagte Maximilian Böltl mit Blick auf die Gastgeber. Der Bürgermeister aus der Nachbargemeinde stellte sich als Landtagskandidat vor mit dem Wunsch „Halt und Hoffnung“. Er betonte auch, „dass die Kommunen meistens am besten wissen, was zu tun ist“. Ein gutes Beispiel sei das Kulturzentrum Seidl-Mühle, dass die Gemeinde Ismaning vor gut zehn Jahren erreicht habe. Den Ort des von rund 50 Gästen besuchten Neujahrsempfangs sieht er als Paradebeispiel, „was rauskommt, wenn man die Kommunen einmal machen lässt“. Nach dem Blick von Florian Hahn auf die Silvesternacht in Berlin („Das waren bürgerkriegsähnliche Zustände und nicht nur ein paar Szenen aus dem Fernsehen“) wurde Böltl deutlich: „Wir helfen denen, die uns helfen wollen.“ Der Freistaat müsse hier den Hilfskräften stehen. Er machte aber auch deutlich, dass der Landkreis bei Innovation, Wirtschaftskraft, sozialem Gewissen oder dem Lebensstandard Spitze in Deutschland sei. „Der fleißige Student aus Hannover will hier im Landkreis leben“, sagte Böltl. Den Bürgern gab er mit auf den Weg, dass man hoffnungsvoll in die Zukunft schauen solle und es gebe auch in diesen Zeiten Chancen, „aber aus den Chancen muss man auch etwas machen. Wir müssen aber auch sehen, dass junge Menschen durch die weltbeste Bildung Zugang zu diesen Chancen bekommen müssen.“

Ein Star des Abends war Dhara Ersan. Die 14 Jahre junge Ismaninger Musikschülerin belegte den zweiten Platz beim Bundesentscheid „Jugend musiziert“, gewann weitere hochkarätige Preise und gab mit dem Cello eine Kostprobe ihrer Klasse. Sie und Severin Quast am Klavier umrahmten den Empfang musikalisch.

