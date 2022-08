Ismaninger beklagt Fahrradchaos am Bahnhof

Die Fahrräder stehen am Bahnhof nicht nur auf den Abstellplätzen, sondern wild umher. Foto: privat

Gemeinde sieht Vorwurf als ungerechtfertigt an

Von Laura May schließen

Die kreuz und quer abgestellten Fahrräder am Ismaninger Bahnhof sind einem Ismaninger ein Dorn im Auge. Er findet, die Gemeinde müsste den Worten auch Taten folgen lassen.

Ismaning – Franz L. aus Ismaning versteht im Prinzip beide Seiten. Jeden Arbeitstag fährt er mit dem Fahrrad zum Bahnhof Ismaning und weiter mit der S-Bahn zur Arbeit in die Stadt. Er ist also kein Radlhasser, ärgert sich jetzt aber dennoch über chaotisch abgestellte Fahrräder am Ismaninger S-Bahnhof.

„Meistens ist der Platz am Bahnhof, wo man sein Fahrrad nicht abstellen sollte, voll mit Fahrrädern“, schreibt er in einer E-Mail an die Gemeinde Ismaning, die dem Münchner Merkur vorliegt. All das, obwohl sogar ein Schild mit der Aufschrift „hier abgestellte Fahrräder werden entfernt“ angebracht ist. Das ärgert ihn wohl schon länger. Ein Strafzettel auf seinem falschgeparkten Auto brachte sein Fass jetzt zum Überlaufen.

Parken ohne Parkschein wird sofort geahndet

Die Gemeinde mache nichts gegen das Fahrradchaos, so der Vorwurf. „Nur als ich neulich ein paar Minuten ohne Parkschein in Ihrem Parkdeck am Bahnhof geparkt hatte, haben Sie mir sofort 15 Euro Bußgeld berechnet. Hier wird mit zweierlei Maß gemessen!“, lautet der empörte Wortlaut des Ismaningers.

Gemeinde: „Das lässt sich nicht vergleichen“

Die Gemeinde wiederum sieht sich nicht in der Schuld. Die beiden Sachverhalte seien nicht miteinander zu vergleichen: „Bei der Nutzung des Parkdecks mit seinen Nutzungsbedingungen sind die Regelungen der Straßenverkehrsordnung (StVO) einschlägig. Das oft wilde Abstellen von Fahrrädern am Gelände des S-Bahnhofs kann durch die StVO leider nicht sanktioniert werden, da schlichtweg die notwendigen Regelungen fehlen. Aufgrund mangelnder Kennzeichen an den Fahrrädern, können die Nutzer auch nicht kontaktiert und angemahnt werden.“

Die Gemeinde Ismaning kümmere sich durchaus um die Entfernung vergessener Fahrräder und markiere diese auch regelmäßig. „Die vorhandenen Räder werden entfernt, soweit sie mindestens sechs Wochen nicht bewegt werden. Die nächste geplante Abholung ist im August geplant.“