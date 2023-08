Tennisturnier wird aufgewertet: 73.000 Euro Preisgeld bei Wolffkran Open

Von: Nico Bauer

Als Zweitliga-Topspieler des TC Ismaning hat Jakob Schnaitter auf sich aufmerksam gemacht – und sich für eine Wildcard für die Wolffkran Open empfohlen. © Nico Bauer

Wegen ATP-Neuerungen wird das Ismaninger Tennisturnier heuer finanziell deutlich aufgewertet: Das Preisgeld steigt auf 73.000 Euro. Was nicht die einzige Änderung ist.

Ismaning – In den vergangenen Jahren hat sich der TC Ismaning mit dem Turnier Wolffkran Open international einen Namen gemacht, und nun geht die Erfolgsgeschichte weiter. Das Turnier hat finanziell aufgestockt und bekam beim Weltverband ATP auch einen neuen, super attraktiven Platz im Turnierkalender. Gespielt wird heuer von 29. Oktober bis 5. November in der Ismaninger Tennishalle.

Die Wolffkran Open haben den Beinamen „Internationale Deutsche Hallenmeisterschaften“ und stellen auf der Herren-Profitour das größte deutsche Hallenturnier dar. Mit den Veranstaltungen im Freien ist man hinter den ganz großen Nummern Hamburg, München, Halle und Stuttgart die Nummer fünf deutschlandweit. Mit 73 000 Euro dotiert stehen die Wolffkran Open nun in der Challenger Kategorie 75.

Für dieses Jahr hat der Weltverband ATP seine Turnierkategorien umstrukturiert, sodass die Ismaninger sich vom bisherigen Finanzvolumen (45 730 Euro) verändern mussten. Zur Wahl standen entweder ein großer Schritt nach oben oder ein kleinerer nach unten. Der Ismaninger Turnierdirektor Peter Aurnhammer und seine Mitstreiter fanden mit den Sponsoren einen Weg, um auf knapp 75 000 Euro aufstocken zu können. „Viele Turniere sind etwas zurückgegangen“, sagt Peter Aurnhammer und sieht damit für das Ismaninger Turnier noch bessere Chancen, Spieler aus den Top 100 der Weltrangliste gewinnen zu können. Kurioserweise gibt es bei den Wolffkran Open mehr Geld, aber weniger Weltranglistenpunkte zu gewinnen.

Terminlicher Umzug in die bayerische Herbstferienwoche

Eine andere Veränderung der Wolffkran Open ist der Umzug in die bayerische Herbstferienwoche. Das wurde möglich, weil das nach Ismaning folgende Challenger-Turnier im fränkischen Eckental den Betrieb eingestellt hat. „Eckental hatte wegen des Termins immer ein stärkeres Teilnehmerfeld als Ismaning“, sagt Aurnhammer. Bisher hatten die Wolffkran Open parallel zwei bis drei Turniere – heuer ist es nur das Turnier in Paris, für das die besten 60 Spieler der Weltrangliste melden dürften. Dahinter kommt dann Ismaning, und so könnte es mehr als nur vereinzelte Meldungen aus den Top 100 der Weltrangliste geben.

Den Organisatoren geht es aber nicht nur darum, das stärkste Teilnehmerfeld aller Zeiten zu bekommen. Weiterhin haben der Deutsche Tennis-Bund und der Bayerische Tennis Verband das Ziel, mit den Wolffkran Open jungen Profis aus Deutschland ein Sprungbrett in der Weltrangliste bieten zu können. Im Vorjahr feierte Max Rehberg aus Landsham (Landkreis Ebersberg) ein solches Tennismärchen, als er mit einer Wildcard ins Turnier kam und dann das Endspiel erreichte. Rehberg steht in der Weltrangliste aktuell auf Platz 409 und hat heuer in Ismaning viele Punkte zu verteidigen.

Dieses Jahr gibt es erstmals seit Jahren auch wieder einen lokalen Kandidaten beim TC Ismaning. Topspieler Jakob Schnaitter feierte in der 2. Bundesliga Siege gegen Spieler aus den Top 200 der Weltrangliste – und das ist die Kragenweite der Wolffkran Open. Das Doppel Schnaitter/Wallner hat sich für eine Wildcard empfohlen mit mehreren Siegen bei kleineren Weltranglistenturnieren.