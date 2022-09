Ismanings ältester Kindergarten feiert 50. Geburtstag

Von: Nico Bauer

Teilen

Kindergartenkinder tanzen mit den Trachtlern vom Verein D‘Roaga Buam Ismaning. © Gerald Förtsch

Ismanings ältester Kindergarten hat Geburtstag gefeiert, und ein Kind der ersten Stunde war Ehrengast bei der Feier im Innenhof des Pfarrzentrums; Bürgermeister Alexander Greulich.

Ismaning - Seit 50 Jahren gibt es den katholischen Kindergarten St. Johann Baptist. Bei den ersten Kindern war ein gewisser Alexander Greulich dabei, der nun als Bürgermeister gratulierte. Ex-Kind Greulich konnte bestätigen, dass der Kindergarten in der Isarau ein wichtiger Bestandteil von Ismaning ist und noch vor dem gemeindlichen Kindergarten in der Dorfstraße den Betrieb aufnahm.

Betreuungsvielfalt für die Ismaninger Familien

Heute stellte der Bürgermeister fest, dass der katholische Kindergarten in der Isarau und das evangelische Kinderhaus am Seidl-Kreuz-Weg zusammen mit den gemeindlichen Einrichtungen eine Betreuungsvielfalt für die Ismaninger Familien bieten. Rechtzeitig zum Geburtstag ist der Kindergarten an der Unterföhringer Straße wieder bestens aufgestellt für die nächsten 50 Jahre.

Leiterin Dagmar Lenden ist stolz auf ihr Team

Zwischenzeitlich wurde die Einrichtung in die Nähe des Eisweihers ausquartiert für den Neubau des Kindergartens. Der zweigeschossige Bau wurde 2017 bezogen und das war dann auch ein Glücksfall für das Haus. „Wir hatten in den Coronajahren dann auch den Platz, um alles zu entzerren“, sagt Leiterin Dagmar Lenden. Derzeit besuchen um die 80 Kinder den viergruppigen Kindergarten, der maximal 100 Kindern Platz bietet. Lenden geht davon aus, dass der in diesem Monat erst gestartete Aufnahmeprozess dazu führen wird, dass die Einrichtung bald ganz voll sein wird.

Kinder tanzen mit dem Trachtenverein D‘Roaga Buam Ismaning

Die Leiterin von Ismanings ältestem Kindergarten ist auch sehr stolz auf ihr gutes und voll besetztes Team. Das rundete das Bild zum Jubeltag ab, der mit Gottesdienst und buntem Fest samt Tanz mit dem Trachtenverein D’ Roaga Buam begangen wure. Das erste Fass Bier zapfte Pfarrer Markus Brunner an. Alexander Greulich, Kindergartenkind der ersten Stunde, hielt das Fass. Und wer weiß, wie viele künftige Bürgermeister den Kindergarten noch in jungen Jahren besuchen werden.