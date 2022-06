Kallmann-Museum präsentiert Meister des Expressionismus

Von: Charlotte Borst

Da krachen die Farben: Rasmus Kleine und Gerhard Schneider hängen das Bild „Vorstadtansicht mit Gasometer“ von Heinrich Maria Davringhausen auf. Er zählte zu den Erneuerern der Kunst und ist doch wenig bekannt. © Dieter MICHALEK

Ismaning – Der Kunstsammler Gerhard Schneider ist gerade wieder zu Gast in Ismaning. Er bringt für die am Sonntag beginnende Ausstellung „Kaleidoskop Expressionismus“ wunderbare Kunstwerke mit ins Kallmann-Museum.

Seit Tagen ist er mit Museumsleiter Rasmus Kleine am Werkeln. 120 bis 130 Exponate sollen Platz in den Räumen finden. In dieser ganz besonderen Expressionismus-Ausstellung wird es neben bekannten Bildern von Max Beckmann, Erich Heckel und Käthe Kollwitz einige Überraschungen geben, ist Kleine überzeugt: „Die Besucher dürfen sich auf fantastische Gemälde, Druckgrafiken und Zeichnungen freuen und darauf, vielfach Neues zu entdecken.“

Viele Kunstwerke waren lange unbeachtet

Denn der leidenschaftliche Sammler Gerhard Schneider spürte über Jahrzehnte fast vergessenen Expressionisten nach und brachte Werke von Rang ans Licht, die im Nationalsozialismus als „entartet“ diffamiert wurden und dann lange unbeachtet blieben.

Die Besucher werden nicht nur großartige Werke genießen, die Ausstellung macht auch nachdenklich. Denn es klingen die schmerzlichen Schicksale der Künstler an, deren Karrieren die Nazis und der beginnende Krieg ausgelöscht haben.

Fruchtbare Zusammenarbeit dauert an

Die Ausstellung ist das Ergebnis einer schon länger dauernden fruchtbaren Zusammenarbeit. Und mit ihr ist Rasmus Kleine wieder ein Clou gelungen. Erstmals war die Sammlung Schneider schon 2016 in Ismaning zu Gast. Zuvor hatte Kleine die Schätze des Kunstsammlers aus Westfalen im Ephraim-Palais in Berlin gesehen. Kleine nahm Kontakt auf. Nahe lag sein Interesse auch aufgrund der Biografie von Museumsstifter Hans Jürgen Kallmann. Auch er wurde als „entarteter Künstler“ im Nationalsozialisten mit Ausstellungsverbot belegt. Kallmann konnte jedoch nach dem Zweiten Weltkrieg eine zweite Karriere starten.

Gemeinsam erarbeiteten Schneider und Kleine 2016 die Ausstellung „›Entartete‹ Kunst – Verfolgung der Moderne im NS-Staat“, dazu gaben sie einen Katalog heraus. Und auch diesmal veröffentlichen sie ein Buch, 446 Seiten stark, das im Kettler-Verlag erschein. Es stellt die Werke der Sammlung Schneider vor und betrachtet Aspekte aus der Zeitgeschichte ihrer Entstehung.

Besucher werden viel Neues entdecken

Ab Sonntag geht es den beiden Ausstellungsmachern im „Kaleidoskop Expressionismus“ diesmal darum, einen Blick auf die Vielfalt expressiver Ausdrucksformen zu werfen: vom Aufbruch mit der Gründung der „Künstlergruppe Brücke“ 1905 bis zur Schmähausstellung im Münchner Haus der Kunst 1937, als die Nationalsozialisten Werke beschlagnahmten und bis zu 20 000 Kunstwerke als „entartet“ degradierten. Die Ausstellung führt durch verschiedene Abteilungen in die Aufbruchstimmung der Moderne. Man darf gespannt sein, welche Schätze aus dem großen Fundus der Sammlung Schneider zu sehen sind.

Führungen

„Kaleidoskop Expressionismus“, 26. Juni bis 16. Oktober, Schloßstraße 3b. Führungen: So. 24. Juli, 15 Uhr; So. 21. August, 15 Uhr; So. 4. September; 15 Uhr; So. 16. Oktober, 15 Uhr. Tag der Ismaninger Museen: 10. Juli; Kultur im Schlosspark: 9. bis 11. Sept.