Ismaning: Klimabewusst und mit großen Plänen in die Zukunft

Solide Finanzen trotz Krisen: Dritte Bürgermeisterin Luise Stangl (SPD) stellte sich zusammen mit Bürgermeister-Stellvertreter Max Kraus (FWG) den Fragen der Bürger. © gerald förtsch

Die Bürgerversammlung Ismaning drehte sich heuer um Energieversorgung, ambitionierte Bauprojekte und das Hallenbad.

Ismaning – Ukrainische Flüchtlinge, Energieversorgung und Klimaschutz: Das waren die Top-Themen der Bürgerversammlung in Ismaning. Es ging auch um die Problembaustelle in der Gemeinde: das Hallenbad.

Die Corona-Pandemie ist nicht vorbei, auch nicht in Ismaning: Wegen des Virus wurden auch heuer die Bürgerversammlungen von Ismaning und Fischerhäuser zusammengelegt. Bürgermeister Alexander Greulich (SPD) konnte wegen einer Krankheit nicht teilnehmen, der Zweite Bürgermeister Max Kraus (FWG) und die dritte Gemeindechefin Luise Stangl (ebenfalls SPD) teilten sich deshalb die Aufgaben.

Luise Stangl berichtete von den ukrainischen Flüchtlingen, die in der Gemeinde untergebracht sind – es sind über 250 Menschen. Thema waren auch rund 40 000 Einzelaufgaben: Die sind an den gemeindlichen Mitarbeitern in der Corona-Pandemie hängengeblieben. Stangl sagte aber, dass Ismanings Finanzen trotz der Krisen solide aufgestellt seien. Aus dem Rechenschaftsbericht der Gemeinde zeigte sie, dass die Kommune die ambitionierten Klimaschutzziele deshalb nicht aus den Augen verliere. Die Zahl an Blühflächen sei vergrößert worden, zudem es gebe demnächst eine Neuauflage der Broschüre „Einkaufen auf dem Bauernhof“. Außerdem habe die Kommune im vergangenen Jahr den Titel „Fairtrade-Stadt“ erhalten.

Zunehmende Vermüllung in der Ismaninger Flur

Mit etwas Sorge blickte die stellvertretende Bürgermeisterin auf die zunehmende Vermüllung in der Ismaninger Flur. Für die Säuberung der beliebten Kiesbänke in den Isarauen hat die Gemeinde eine Fremdfirma beauftragt, obwohl man nicht zuständig sei. „Die Ismaninger Flur ist groß. Nicht alles soll und kann überwacht werden“, sagte sie.

Auch bei der Problembaustelle der Gemeinde gibt es Neuigkeiten: Es geht ums Hallenbad. Hier wurden Sanierungsarbeiten an der Betonwanne abgeschlossen und Estrich aufgetragen. Für die Verlegung der Fliesen gibt es noch keinen Termin, „aber die Fliesen sind schon vor Ort“, so Stangl. Bevor man diesen Schritt angehen könne, müssten zunächst die Gutachter grünes Licht geben.

Die Vertreterin von Bürgermeister Greulich berichtete von verschiedenen Planungen, die derzeit laufen. An der Spitze steht der Bau der dritten Grundschule sowie die Erweiterung des Gymnasiums. Die Fertigstellung einer gemeindlichen Anlage mit Seniorenwohnungen soll 2025 oder 2026 erfolgen.

Auf die Anfrage eines Bürgers zur Situation der Hortplätze antwortete der Stellvertreter Max Kraus, dass die Gemeinde die Entwicklung im Blick habe und es Fünf-Jahres-Prognosen für den Bedarf gebe. Er zeigte sich zuversichtlich, dass man auch künftig Lösungen für den Bedarf anbieten könne.

Eine andere Frage richtete sich auf die geopolitische Situation und die Energiepolitik – ausgelöst durch den russischen Angriffskrieg in der Ukraine. Hierzu hatten die beiden Bürgermeister deutlich gemacht, dass Ismaning daran arbeitet, energieautark zu werden. Der Ausbau des Geothermienetzes gehe schnell, aber „nicht von heute auf morgen“. Zu Informationen bei einem möglichen Gas-Ausfall musste Max Kraus auf die Bundespolitik verweisen: „Wenn Deutschland kein Gas mehr hat, dann trifft das auch Ismaning und die zu versorgenden Haushalte.“

