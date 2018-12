Früh dran: Das ist der neue Bürgermeister-Kandidat der CSU in Ismaning 

Die CSU Ismaning legt vor: Sie hat ihren Bürgermeisterkandidat für die Wahl 2020 vorgestellt. Der könnte einiges Ändern im Ort.

Ismaning – In eineinhalb Jahren sind die nächsten Kommunalwahlen in Bayern. Die CSU in Ismaning hat schon frühzeitig die Weichen gestellt. Gestern stellten die führenden Köpfe des Ortsverbandes Annette Reiter-Schumann als Bürgermeister-Kandidatin für 2020 vor.

Schafft es die 49-jährige Juristin als Chefin ins Rathaus, gäbe es gleich mehrere Neuheiten in Ismaning. Zum einen stand noch nie eine Frau an der Spitze der Gemeindeverwaltung, zum anderen ist die verheiratete Mutter von drei Kindern eine Wahl-Ismaningerin. Sie wurde in Hamburg geboren, kam vor 30 Jahren zum Studium nach Bayern und lebt seit nunmehr elf Jahren in Ismaning.

„Ich sehe das auch als Chance, nicht aus dem Ort zu kommen“, sagt die neue Bürgermeister-Kandidatin. Sie würde gerne engere Verbindungen herstellen zwischen den Einheimischen und den Wahl-Ismaningern. „Vor meinem Eintritt in die CSU kannte ich hier nur Zugezogene“, sagt Reiter-Schumann.

Sozialministerin als Mentorin

Politische Mandate hat sie bisher noch nicht, aber dennoch spannende Lehrmeister und ein gutes Netzwerk. Als sich die Ismaningerin im Kreisvorstand der Frauen Union engagierte, bekam sie eine Zeit lang Sozialministerin Kerstin Schreyer aus Unterhaching als Mentorin an die Hand. Reiter-Schumann arbeitet seit 2006 als freie Texterin und fungiert als Pressesprecherin der CSU München-Land. In dieser Funktion war sie aktiv an den Wahlkämpfen der vergangenen Jahre beteiligt.

So entstand bei der Ismaninger CSU-Vorsitzenden Petra Apfelbeck und dem Bundestagsabgeordnetem Florian Hahn die Idee, mit Annette Reiter-Schumann in den Kommunalwahlkampf 2020 zu ziehen. Anfang dieses Jahres bekam diese das Angebot unterbreitet, voraussichtlich im Februar soll die Nominierungsversammlung folgen.

Alteingesessene und Wahl-Ismaninger zusammenbringen

„So etwas sollte man sich gut überlegen“, sagt Annette Reiter-Schumann,. „Jetzt haben die Leute genügend Zeit, mich kennenzulernen.“ Als persönliche Ziele setzt sie sich weitere Einheimischen-Baumodelle, eine verstärkte Wirtschaftsförderung und mehr Initiative, um alteingesessene und neu zugezogene Ismaninger zusammen zu bringen. Vor allem aber gelte es, „den Charakter dieses Ortes zu erhalten“.

Mehrere Premieren für die Gemeinde

Die CSU Ismaning rechnet sich gute Chancen aus, dem SPD-Bürgermeister Alexander Greulich das Amt abnehmen zu können. „Die 47 Prozent von Josef Zettl in der Stichwahl 2014 zeigen, dass die Chance besteht“, sagt Fraktionsvorsitzender Peter Aurnhammer. „Und ich wäre auch zufrieden, wenn wir erst in der Stichwahl gewinnen.“ Das Urgestein der Ismaninger CSU-Kommunalpolitik erinnert sich noch an andere Zeiten: „Es ist nicht mehr so wie einst gegen Michael Sedlmair, als wir mit 20 Prozent der Stimmen schon zufrieden waren.“