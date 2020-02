Wahl 2020: Die FDP will es in Ismaning wieder wissen

Die FDP hat ihre Kandidaten für die Gemeinderatswahl 2020 in Ismaning vorgestellt. Nachdem es zuletzt still um die Liberalen war, wollen sie nun mit neuem Team wieder angreifen.

Ismaning – Die FDP tritt bei der Kommunalwahl in Ismaning an. Das letzte Mal hat die FDP im Jahr 2008 in Ismaning kandidiert, in den letzten Jahren ist sie jedoch wenig in Erscheinung getreten. Politisch etabliert sind die Freien Demokraten aber schon lange, betonen sie in einer Mitteilung. So hätten sie als Erste ein eigenes Gymnasium für Ismaning gefordert.

Bei dieser Wahl wollen es die Liberalen wieder wissen, kündigen sie an: Der Ortsverband, der mit Unterföhring zusammengelegt ist, habe vor allem im vergangenen Jahr ordentlich jungen, motivierten Zuwachs bekommen.

Raphael Karlisch ist Spitzenkandidat für die Kommunalwahl. Der 24-Jährige wohnt seit zwei Jahren in Ismaning, zusammen mit seiner Partnerin und dem gemeinsamen zehn Monate alten Baby. „Ismaning ist eine tolle und äußerst lebenswerte Gemeinde. Hier habe ich meine Liebe gefunden, hier soll unser Kind aufwachsen, hier ist meine neue Heimat“, so Karlisch. Im September steht sein erstes juristisches Staatsexamen an. Seine Leidenschaft: Politik und Recht, insbesondere Kommunalrecht. Mit diesem Hintergrund und vielen Ideen will er an einer fortschrittlichen Zukunft der Gemeinde mitgestalten. „Ismaning hat so viel Potential, in einigen Bereichen ist das noch lange nicht ausgeschöpft“.

Die FDP will Ismaning zum Hotspot digitaler Innovationen machen, die heimische Wirtschaft fördern, jedem Bürger bezahlbaren Wohnraum ermöglichen und das gesellschaftliche Miteinander aufleben lassen.

Die Liste:

1. Raphael Karlisch, Jurastudent, 2. Kristin Scheyer, Dipl.-Ing. (FH), Architektin, 3. Frank Rosemann, Unternehmensberater, 4. Anette Medick, Verlagsangestellte, 5. Stephan Knäusl, Student der Politik, Philosophie und Ökonomie, 6. Sarah Knäusl, Jurastudentin, Platz 7. Harald Pesch, öbv-Sachverständiger, 8. Ursula Osterburg, medizinisch-technische Assistentin i.R., 9. Rafael Alvarez Belor, Musikproduzent

