Kulturfest im Schlosspark Ismaning bei 35 Grad

Von: Nico Bauer

Bei den Roaga Buam und Madl kann man ab drei Jahren mitmachen. © Gerald Förtsch

Es war ein Wochenende wie gemalt. Drei Tage lang feierten die Ismaninger das Kulturfest im Schlosspark. Dieses bot vor allem gemeindlichen Vereinen und Organisationen eine große Bühne.

Ismaning – Für die Gemeinde Ismaning war das Kulturfest im Schlosspark diesmal so ein bisschen der Ausgleich zwischen Glück und Pech. Im vergangenen Jahr hatte man mit großem Aufwand schon ein Kulturfest organisiert, das aber nach den Sommerferien Anfang September ins Wasser fiel. Dauerregen und Kälte dämpften die Freude. Diesmal war das Wetter gut, genau genommen eher zu gut.

Bürgermeister Alexander Greulich witzelt: „Ein paar Grad weniger hätten es auch getan“

„Ein paar Grad weniger hätten es auch getan“, witzelte zwischenzeitlich Bürgermeister Alexander Greulich. Vor der großen Bühne beim Schlosspavillon bot sich speziell tagsüber ein kurioses Bild. Von der Bühne aus sah man eine linke Hälfte mit weißen Stühlen und rechts war alles dicht gedrängt. Das Publikum suchte den Schatten. Am Freitag und Samstag abends spielte dann die Musikschule Ismaning als Headliner des Programms, und da waren dann alle Stühle besetzt. Die Ismaninger machten den Schlosspark aber auch zu ihrem Wohnzimmer auf Picknickdecken oder in selbst mitgebrachten Liegestühlen. Am Freitag spielte das Blechbläser Ensemble und am Samstag dann die Millstreet Big Band.

Beste Sommerlaune beim Kulturfest im Schlosspark. © Gerald Förtsch

Musikschule befruchtet die anderen Vereine

Die Musikschule hat aber nicht nur das große Unterhaltungspotenzial, sondern befruchtet die anderen Vereine. So hat etwa die Hälfte des Ismaninger Blasorchesters den Ursprung in der Musikschule, und auch der musikalische Leiter Markus Walter ist Lehrer der Musikschule. Ensembles wie die Blechbläser oder die am Sonntag den Frühschoppen umrahmende Gruppe Boarisch Kraut sind quasi noch Bonus Objekte zu dem funktionierenden System der Musikerausbildung.

Irischer Tanz beei der VHS hoch im Kurs

Ein in Ismaning seltenes Ereignis ist der irische Tanz der „Summerstorm Dance Company“ unter dem Dach der Volkshochschule. In der Ismaninger Seidl-Mühle werden die im 15. Jahrhundert entstandenen Volkstänze gelehrt. Verbunden mit dem peppigen Auftritt der Tänzerinnen machte dann auch VHS-Chef Lothar Stetz Werbung für das Irish Weekend Anfang November mit Konzerten in Garching und Workshops in Ismaning.

Große Bühne auch für den Trachtenverein D’Roaga Buam

Auch für den Trachtenverein D’Roaga Buam bot das Kulturfest eine große Bühne. Der Verein zeigte die heimatlichen Tänze aus Bayern, die derzeit rund 20 Paare bei den Erwachsenen und 20 bei den Kindern tanzen. Der Verein leidet noch unter den Nachwirkungen der Corona-Jahre, in denen man einige Mitglieder verlor. Mit dem stimmungsvollen Gastspiel im Schlosspark verbindet man die Hoffnung, manchen Ismaningern Lust auf das Mittanzen zu machen. Alle zwei Wochen tanzen die Roagabuam, bei denen Kinder schon ab dem Alter von drei Jahren herzlich willkommen sind. Über die Internetseite des Vereins (www.roagabuam.de) können sich potenzielle Neulinge informieren und Kontakt aufnehmen.

Großer Aufwand macht sich bezahlt

Nach dem Wetterpech im vergangenen Jahr hat sich diesmal der große Aufwand der Gemeinde und die Vorverlegung vor die Sommerferien bezahlt gemacht. „Der historische Ortskern mit dem Schloss und den Parkanlagen ist das Herzstück unserer Gemeinde“, betont Bürgermeister Alexander Greulich. Die Gemeinde Ismaning veranstaltet Festivitäten im Schlosspark nicht inflationär, damit solche Park-Wochenenden immer etwas Besonderes bleiben.