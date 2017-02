Labrador Gustav verzweifelt gesucht

Seit August 2016 ist Gustav verschwunden: Familie Sigl sucht ihn wie verrückt - ohne Erfolg. Sie glaubt, jemand hat den Redfox-Labrador mitgenommen.

Ismaning - Zwei Jahre lang war Gustav der Mittelpunkt der Familie Sigl in Ismaning. Doch seit August 2016 ist der rote Labradorrüde verschwunden. Ganz plötzlich, nach einem Unfall bei einem Reitausflug. Seither sucht die Familie ihren Hund verzweifelt. Doch sie wollen die Hoffnung nicht aufgeben. Nun haben die Sigls 500 Euro Belohnung ausgesetzt für Hinweise, die zu ihrem geliebten Gustav führen. Und sie haben die Suche auf den gesamten Landkreis München und die Stadt, ja die ganze Region, ausgedehnt. Bislang ohne Erfolg.

Bis September 2016 war Gustav noch einige Male in der Nähe des Ismaninger Speichersees gesehen worden. Seitdem fehlt jede Spur. Renate Sigl (41) und ihre Familie, die in der Dr.-Schmitt-Straße in Ismaning leben, sind überzeugt davon, dass jemand den Hund mitgenommen hat. Die Sigls wollen Gustav zurück.

Anfang August vergangenen Jahres passierte das Unglück: Ein Mädchen, das auf dem Hof der Sigls sein Pferd eingestellt hat, passte wieder einmal auf den zwei Jahre jungen Hund auf. Zusammen mit zwei Freunden startete sie einen Ausritt in Richtung Speichersee. Beim Herumtollen verletzte sich Gustav an einem Rohr, plötzlich war er weg. „Der Hund ist traumatisiert und am Kopf verletzt“, vermutet Renate Sigl. In den Wochen nach dem Unfall wurde der auffallende Redfox-Labrador mit der rotblonden Fellfarbe noch mehrfach am südlichen Ufer des Speichersees in der Nähe der BMW-Teststrecke gesehen. Doch immer, wenn Passanten von einem einsamen Hund berichteten, war Gustav bis zum Eintreffen der Retter wieder spurlos verschwunden.

Der letzte Hinweis auf das Tier ging schon vor einigen Monaten bei der Familie ein. Ihre Sorge wächst und wächst. Renate Sigl leidet vor allem mit ihrem siebenjährigen Sohn Luis: „Er liebt Gustav sehr und leidet unter seinem Verschwinden unglaublich.“

Die Hoffnung hat die Familie aber noch nicht aufgegeben. „Der Hund lebt sicher noch und ist wahrscheinlich auch nicht weit von uns weg“, sagt Renate Sigl. Die Ismaningerin ist überzeugt, dass ein Unbekannter den sehr umgänglichen Labrador mitgenommen hat. Dass es nun keine Meldungen mehr gibt, findet die Besitzerin logisch. Wenn Passanten einen Menschen mit Hund sehen, dann gehen sie davon aus, dass das rechtmäßige Herrchen die Leine in der Hand hat. Die Familie hofft deshalb, dass sich Menschen an die Suche erinnern, wenn sie den Labrador beim Gassigehen sehen. „Das ist meines Erachtens nach der einzige Hund dieser Fellfärbung im gesamten Landkreis München“, sagt Renate Sigl. Das macht ihr Hoffnung.

Wenn das Tier gesehen wird, können die Sigls beweisen., dass es ihr Gustav ist. Er hat einen Chip mit allen Daten unter der Haut implantiert.

Hinweise nimmt die Familie Sigl unter Tel. 089/961 38 98 oder 0179/48 68 267 entgegen.