Landkreis-SPD rauft sich zusammen

Annette Ganssmüller-Maluche soll Landrats-Stellvertreterin bleiben, Florian Schardt wird Fraktionsvorsitzender im Kreistag. Die SPD hat sich zusammengerauft.

Landkreis – Mit einer salomonischen Entscheidung ist es der SPD im Kreistag laut eigener Darstellung gelungen, eine drohende Spaltung abzuwenden und sich für die Zukunft neu aufzustellen. Der 38-jährige Florian Schardt aus Ottobrunn, der im vergangenen Jahr erst den Kreisvorsitz übernahm, führt ab sofort auch die Fraktion an. Annette Ganssmüller-Maluche bleibt stellvertretende Kreisvorsitzende und wurde trotz vorangegangener interner Zwistigkeiten einstimmig wieder als Vize-Landrätin nominiert. Darauf haben sich die Sozialdemokraten in ihrer Fraktionssitzung am Freitag in der Hainhalle in Ismaning verständigt.

Ingrid Lenz-Aktas rückt ins zweite Glied

Zum Vize-Fraktionssprecher wurde Ismanings Bürgermeister Alexander Greulich – laut Pressemitteilung einstimmig – gewählt. Weitere Stellvertreter sind die bisherige Fraktionsvorsitzende Ingrid Lenz-Aktas sowie Unterhachings Bürgermeister Wolfgang Panzer. „Alexander Greulich ist durchsetzungsstark, als Kreisrat profiliert und hat es gemeinsam mit der Ismaninger SPD geschafft, stärkste Partei im Gemeinderat zu werden. Er gehört in die erste Reihe“, sagt Schardt. Mit Greulich an seiner Seite will Schardt der SPD im Kreisausschuss den Kurs vorgeben.

Lenz-Aktas spricht von ihrem „Wunschnachfolger“

+ Einstimmig zur Vize-Landrätin nominiert wurde Annette Ganssmüller Maluche bei der Fraktionssitzung. © Robert Brouczek

Die bisherige Fraktionschefin, Ingrid Lenz-Aktas, ist laut Pressemitteilung freiwillig ins zweite Glied gerückt. Florian Schardt sei ihr Wunschnachfolger gewesen, den sie nach Kräften unterstützen wolle. Das Bild einer um neues Renommee bemühten SPD im Landkreis rundet die im Februar als Nachrückerin in den Bundestag gelangte Bela Bach ab. Als zweite Besetzung im Verkehrsausschuss neben Unterschleißheims Bürgermeister Christoph Böck nimmt die Planeggerin eine Scharnierfunktion zu Entscheidungsträgern in Berlin ein, wo sie sich für den Ausbau des ÖPNV einsetzt. Mit profunder Expertise aus dem Bund soll sie der Fraktion den Rücken stärken.

Nach den verheerenden Ergebnissen bei den Kommunalwahlen im März und dem Verlust von nahezu der Hälfte aller Mandate konnte es für die SPD am Freitag nur um eine Neuausrichtung gehen.

„Gute und friedliche Lösung“

Unterschleißheims Bürgermeister Christoph Böck, Wolfgang Panzer und Schardt selbst betonten gegenüber dem Münchner Merkur, wie zufrieden sie mit den einstimmig gefassten Entscheidungen sind und sprachen von einer ebenso guten wie friedlich gefundenen Lösung. Dass durchaus „intensiv diskutiert“ worden war, ließ einzig Schardt durchblicken. Das sei aber doch „kein Weltuntergang“. Im Vorfeld verlautbarte Spekulationen, Schardt strebe an, Ganssmüller-Maluche als Vize-Landrätin zu verdrängen, dementierte der 38-Jährige.

Hilfe in der Coronakrise und Ausbau des ÖPNV

Inhaltlich möchte die neue Fraktion aktuell vor allem ihr Augenmerk auf Menschen und Betriebe richten, die von der Coronakrise besonders betroffen sind. Weitere Schwerpunkte sollen der Ausbau des ÖPNV und die vollständige Finanzierung weiterführender Schulen durch den Landkreis sein. an