Politik von unten nach oben: Das ist der Kandidat der FW im Stimmkreis Nord

Von: Anna Liebelt

„Ich vergesse nicht, wo ich herkomme“: Der Ismaninger Nikolaus Kraus sitzt für die Freien Wähler seit 2013 im Landtag. Das soll so bleiben. Ich bin ein Realist. Ich weiß, dass es oft dicke Bretter sind, die man bohren muss. Nikolaus Kraus über die politische Arbeit im Landtag © gerald förtsch

Bei der Landtagswahl Bayern 2023 tritt Nikolaus Kraus aus Ismaning als Kandidat für die FW im Stimmkreis München-Land Nord an. Er will stark machen für Landwirtschaft und Ehrenamt.

Ismaning – Wenn Nikolaus Kraus nicht gerade im Maximilianeum sitzt oder eines seiner zahlreichen Ehrenämter nach ihm ruft, ist er gerne auf seinem Hof in Ismaning zugange. Dort findet der Krautbauer seinen Ausgleich zum politischen Leben – gerade in Zeiten, in denen besonders viel auf dem Programm steht. Denn trotz Politik soll der eigene Hof mitsamt Hofladen weitergehen. Diesen Spagat möchte der 57-Jährige auch weiterhin bewältigen. So kandidiert er im Herbst erneut für die Freien Wähler bei der Landtagswahl im Stimmkreis München-Land Nord.

Schon als Bub zeigte Kraus Interesse am politischen Geschehen in seinem Heimatort. „Angefangen hat es damals mit der S-Bahn-Tunnel-Debatte 1974 und einer erfolgreichen Unterschriftenaktion“, erinnert sich der Ismaninger. Vorbild war sein langjähriger und politisch engagierter Lehrer Alfons Ostermaier. Durch ihn habe der heute 57-Jährige gelernt, dass man nur etwas bewirken kann, wenn man auch „aufsteht und was tut und nicht nur schimpft und lästert“.

„Ich sehe es kritisch, zu schnell zu wachsen.“

Fasziniert von der erfolgreichen Aktion für den Bau des S-Bahn-Tunnels, kandidierte Kraus 1990 erstmals für den Gemeinderat. Doch erst sechs Jahre später wählten die Ismaninger den Landwirt ins Gremium – in dem Kraus seither ein fester Bestandteil ist. „Das zeigt mir, dass ich nicht alles falsch mache“, witzelt der 57-Jährige.

Dass sich Kraus als Landwirt damals gerade den Freien Wählern und nicht klischeebehaftet der CSU angeschlossen hat, habe gute Gründe. „Mir war der damalige Bürgermeisterkandidat der Freien Wähler einfach sympathischer“, sagt er und lacht. Doch entscheidend war für Kraus wohl die stark ausgeprägte Hierarchie der Konservativen. „Es gibt eben auch Themen, bei denen ich nicht mit der Fraktion übereinstimme. Da sind die Freien etwas freier“, betont Kraus. Gerade bei wirtschaftlichen Aspekten sei er oftmals skeptisch. Ein Beispiel gefällig? „Ich sehe es kritisch, zu schnell zu wachsen.“

Ich weiß, dass es oft dicke Bretter sind, die man bohren muss“

Für Kraus spielt vor allem die Kommunalpolitik eine wichtige Rolle. „Immer mehr, was die Gemeinden betrifft, wird in Berlin oder Brüssel entschieden, daher ist mir der Bezug zur Lokalpolitik sehr wichtig.“ Nicht umsonst finden bei dem Politiker die vielen Erfahrungen, die er als Gemeinderat gesammelt hat, auch im Landtag Anwendung. „Ich bin ein Realist. Ich weiß, dass es oft dicke Bretter sind, die man bohren muss“, sagt er. Zudem sieht er sich, entsprechend seinem „normalen“ Aussehen – zum Interview kommt er mit rotem Hemd, Jeans, Sandalen und Janker – nicht als klassischen Politiker. „Ich stehe mit beiden Beinen im Leben und ich vergesse nicht, wo ich herkomme.“

Dementsprechend will sich der Ismaninger künftig weiterhin für die Landwirtschaft in Bayern und im Landkreis einsetzen. „Die Landwirtschaft hat einen Strukturwandel hinter sich. Ich befürchte, dass der noch nicht gebremst ist und noch viel mehr Landwirte aufhören werden“, sagt Kraus und senkt, sichtlich mitgenommen, den Kopf. In Ismaning zeige sich der Wandel schon deutlich. Noch vor einigen Jahrzehnten gab es laut Kraus rund 130 Bauernhöfe in der Gemeinde. „Jetzt sind wir vielleicht noch 60.“ Entgegenwirken könne man dem nur mit mehr Angeboten für Lehrlinge. „Da müssen wir die Ausbildung bewerben“, fordert Kraus.

Mit der Landwirtschaft einher geht für ihn die Lebensmittelerzeugung sowie die Energiegewinnung. „Ich bin ein Fan von dezentralen, erneuerbaren Energien. Aber das ist hier eine brutale Herausforderung“, sagt Kraus. Denn die Debatten um landwirtschaftliche Flächennutzung zur Energiegewinnung laufen vielerorts erst an. Durchaus wichtig erscheint ihm auch die Förderung des Ehrenamts im Landkreis. Denn ohne dieses breche ein Teil der Gesellschaft weg. Als Mitglied in mehreren Vereinen, unter anderem der Freiwilligen Feuerwehr, der Brauereigenossenschaft und der Kolpingsfamilie, weiß Kraus, wovon er spricht. „Vereinsleben ist schön und ein Teil der bayerischen Kultur.“ Aber auch modernen Themen, wie der Digitalisierung, steht der Landwirt heute offen gegenüber. „Mittlerweile habe ich ein Handy“, sagt Kraus und lacht laut. Lange Zeit war er bekannt dafür, keines zu besitzen. Im Maximilianeum will Kraus somit einiges auf Kurs bringen. „Ich möchte Politik von unten nach oben machen und vor allem Menschen helfen.“ Auf Platz sechs der Liste stehen seine Chancen dafür gut.

