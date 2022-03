In der ersten Nacht! Burschen lassen sich Maibaum stehlen - Jetzt schmieden sie Rache-Pläne

Von: Nico Bauer

Maibaum-Diebe: Die Burschenvereine aus Unterföhring und Moosinning haben den Ismaningern ihren Baum geklaut. © Privat

Die Freude über den eingeholten Maibaum währte in Ismaning nur kurz. Schon in der ersten Nacht haben ihn sich die Burschen stehlen lassen.

Ismaning – Da ist das Ding – besser gesagt: da war es. Am Samstag hat Ismaning seinen neuen Maibaum eingeholt, in der Nacht zum Sonntag zog der dann allerdings schon wieder weiter. Die Burschenvereine Unterföhring und Moosinning klauten den Baum. Der Auftakt zu turbulenten Maibaumklauwochen.

Mit dem neuen Maibaum hatte der Ismaninger Burschenverein einen neuen Lagerort bezogen und der hatte Präsentierteller-Charakter. Bislang war der Baum immer auf einem Bauernhof untergebracht, nun in einem langen Zelt auf dem Festplatz nahe des Eisweihers. Direkt daneben steht auch eigentlich die Wachhütte und die Bewachung hatten die Burschen detailliert geplant, weil man ja weiß, dass sich etliche Burschenvereine nur allzu gerne für die Ismaninger Diebstähle der vergangenen Jahre revanchieren würden. Aber mal ehrlich: An einen Diebstahl des eigenen Baums hatte der selbstbewusste Burschenverein nicht geglaubt, auch wenn der Wach-Standort Grund zur Sorge gab. „Das hier ist nicht ganz so einfach“, sagte der Ismaninger Burschenvorstand Daniel Sigl. Er sollte Recht behalten. Nach der ersten Nacht war der Baum weg.

Wie gewonnen, so zerronnen: Mit einem historischen Eicher-Bulldog haben die Ismaninger Burschen ihren Maibaum eingeholt. Wenig später waren sie ihn wieder los. © Dieter Michalek

Die Burschen aus Unterföhring und Moosinning passten den idealen Zeitpunkt ab, kurz vor dem morgendlichen Wachwechsel schlugen sie zu. Die eine Schicht wollte heim und wurde in der Hütte eingesperrt, als die nächste noch nicht da war. Dann waren die Diebe schnell weg über einen Waldweg im Taxet und am Kanal entlang. „Das haben die echt gut gemacht“, räumt Ismanings Burschen-Chef Sigl ein, „der Diebstahl in der ersten Nacht ist echt krass.“

Sigl selbst hatte am Nachmittag beim Einholen noch Pläne geschmiedet, welchen Maibaum die Ismaninger Burschen denn heuer stehlen. „Hier ist schon noch Platz für ein paar weitere Bäume“, sagte er mit Blick auf das Lager-Zelt. Ein Ziel hatte er auch schon ausgemacht: „Wir wollen den aus Unterföhring.“ Die Ismaninger haben sogar schon erste Erkundungstouren in der Region gestartet und haben Lust auf Diebstahl. Nach dem Diebstahl des Unterföhringer Maibaums 2016 und des Maibaums für den Viktualienmarkt 2017 sollen weitere Taten folgen.

Mit Blasmusik holten die Ismaninger ihren Baum in den Ort. © Dieter Michalek

Jetzt verhandelt man natürlich erst einmal mit den Unterföhringern, um den eigenen Baum zurückzubekommen. In einer Woche kommt dann in Unterföhring der Maibaum an. „Dann schauen wir mal, was in den nächsten Wochen passiert“, sagt Sigl vielsagend. Der Revanche-Klau im Nachbarort steht fett und unterstrichen ganz oben auf der Liste potenzieller Ziele. Die Ismaninger Burschen sind jetzt noch viel motivierter, Bürgermeister Alexander Greulich den Wunsch zu erfüllen, am Festplatz die Maibäume von Ismaning und Unterföhring nebeneinander liegen zu sehen.

Und für alle Ismaninger, die ihren Baum vorerst nicht bewundern können, hier die Eckdaten: Er ist 31 Meter lang, wiegt rund vier Tonnen und stammt aus einem Wald in Forstern.

Weitere Nachrichten aus Ismaning und anderen Kommunen finden Sie auf unserer Landkreis-Seite.