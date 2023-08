Mein himmlischer Kleingarten: Bei Nina Fuchs in Ismaning

Von: Anna Liebelt

Ein perfektes Hobby ist der Kleingarten für Nina Fuchs. © Gerald Förtsch

Wie ein Naturgarten mit Arten- und Pflanzenvielfalt gelingt, erklärt Nina Fuchs aus Ismaning.

Ismaning – Ein süßlich, blumiger Duft steigt einem in die Nase, sobald man das Maulwurfwegerl im Kleingartenverein am Seebach in Ismaning betritt. Und mit jedem weiteren Schritt wird das Aroma in der Luft intensiver. Verantwortlich für diese kräftige Geruchskomposition ist Nina Fuchs. Die 49-Jährige sorgt mit ihrem Naturgarten aber nicht nur für gute Luft.

Seit fast 20 Jahren ist Fuchs schon Mitglied im Kleingartenverein in Ismaning

Seit fast 20 Jahren ist Fuchs schon Mitglied im Kleingartenverein in Ismaning. Ihre Parzelle, direkt anliegend an ein Feld und umrundet von jahrzehntealten Bäumen, hat über die Jahre viel erlebt. „Früher, als meine Kinder noch klein waren, hatten wir einen Sandkasten und eine Schaukel“, erinnert sich die Garchingerin. Heute ist von dem Spielplatz kaum mehr etwas zu erkennen. Denn dort, wo einst der Sandkasten zum Sandburgen bauen eingeladen hat, quaken jetzt Frösche um die Wette. „Den Teich habe ich erst kürzlich angelegt“, sagt Fuchs und schaut glücklich zu einem Frosch, der sich am Teichrand in der Sonne wärmt.

Arten- und Pflanzenvielfalt an oberster Stelle

Von Acker-Witwen-Blumen und Sonnenröschen über die Haselmaus und die Ringelnatter bis hin zu Wildbienen und Grauschnäppern. Für Nina Fuchs steht Arten- und Pflanzenvielfalt an oberster Stelle. Ihr Garten bietet daher für zahlreiche Tier- und Pflanzenarten den perfekten Lebensraum. „Es ist schon Wahnsinn, dass man mit so einer kleinen Fläche so viel machen kann“, sagt die 49-Jährige begeistert. Und das ist laut der Garchingerin auch gar nicht so schwer.

Lehmpfütze für Schwalben

Schon bevor man den Garten von Nina Fuchs betritt, sticht einem eine matschige Wasserlache ins Auge. „Das ist eine Lehmpfütze, die habe ich für die Schwalben angelegt“, berichtet die Garchingerin stolz. Denn viele Vögel, darunter auch die Schwalbe, benötigen Lehm als Klebstoff für ihre Nester. „Aber auch Insekten nutzen die Pfütze“, sagt die 49-Jährige. Vor allem Bienen und Schornsteinwespen bedienen sich gerne an dem feuchten Erdmaterial. „Sie verschließen damit ihre Brutröhren.“ Angelegt hat Nina Fuchs die Pfütze mit einer Teichfolie als Untergrund. Anschließend hat sie Sand und Lehm mit Wasser vermischt und darauf verteilt.

Fülle von Nistkästen

Im Schrebergarten der Ärztin gibt es aber nicht nur Baumaterial für Brutstätten. „Ich habe auch ganz verschiedene Nistkästen“, sagt sie und zeigt mit dem Finger in die Baumkrone. Ob Schwalbennester, drei-Loch-Nistkästen oder halbhohe Brutkästen am Zaun. Für nahezu jede Vogelart ist etwas dabei. Die meisten ihrer Nistkästen hat Fuchs gekauft, nur ab und zu bastelt sie selbst an einem herum. Ganz im Gegenteil zu Brutplätzen für Wildbienen und Schornsteinwespen. „Das ist ganz einfach zu bauen“, sagt Fuchs. Schornsteinwespen genüge zum Eierlegen ein aufrecht stehender Blumenkübel, der mit Sand und Ton befüllt ist. „Ich bohre dann noch ein paar Löcher in das Gemisch und fertig“, berichtet die 49-Jährige.

Heim für Wildbienen

Noch einfacher sei das Wildbienenheim zu basteln. Man benötigt eine leere Dose und Pappröhren mit unterschiedlichen Durchmessern. „Die sollten zwischen zwei und acht Millimeter dick sein“, erklärt sie. Die Röhren legt man anschließend nebeneinander in die Dose und befestigt sie am Boden mit etwas Ton. „Man sollte die Brutröhren aber vergittern, sonst frisst der Specht die Larven“, weiß Fuchs, die sich ihr Wissen durch Bücher und durch Experimente angeeignet hat.

Pflanzen mit Nektar sind wichtig

Doch mit Brutmöglichkeiten allein ist es bei der Hobbygärtnerin nicht getan. „Wichtig ist nicht nur das Insektenhotel, sondern eben auch Pflanzen mit Nektar.“ Eine Wildblumenwiese eigne sich dafür besonders gut. Aber auch heimische Pflanzen, wie Dost oder Malven bieten Insekten viel Nahrung.

Das perfekte Hobby für Nina Fuchs

„Mit ein bisschen Aufmerksamkeit kann man einiges erhalten“, sagt Fuchs. Arbeit sei das für sie keine. „Man muss schon dahinter sein. Es fällt auf, wenn man mal länger im Urlaub ist. Aber es ist mein Hobby. Für mich ist es perfekt“, betont die Hobbygärtnerin und schaut sich zufrieden in ihrem Reich um.

Über die Serie

Stellvertretend für die vielen Kleingartenvereine im Landkreis München stellt der Münchner Merkur in den kommenden Wochen die Gärten und deren Besitzer des Kleingartenvereins am Seebach in Ismaning vor.