Mit BMW: Senior rammt Zaun, Tonnenhäuschen, Verkehrsschild und drei Autos

Von: Anna Liebelt

Teilen

Die Einsatzkräfte fanden den Mann bewusstlos neben seinem Auto liegend vor. © Daniel Karmann/dpa

Ein über 90-jähriger Mann sorgte am Dienstag, 8. August, für eine Unfallserie in Ismaning. In gleich zwei Straßen hinterließ der Senior eine Schneise der Verwüstung. Grund dafür war eine akute Erkrankung.

Ismaning - Die Irrfahrt eines über 90-jährigen Mann aus dem Landkreis München endete am Dienstagvormittag, 8. August, im Krankenhaus. Gegen 10 Uhr war der Senior laut Polizei mit seinem BMW X1 auf der Auenstraße in Ismaning in Richtung Leuchtenbergstraße unterwegs. Auf Höhe der Einmündung zur Fischerstraße kam der Mann jedoch aus bisher ungeklärtem Grund links von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Gartenzaun sowie ein Tonnenhäuschen.

Senior setzt Fahrt unbeirrt fort

Wie die Polizei mitteilt, setzte der Senior daraufhin allerdings seine Fahrt fort und bog in die Garchinger Straße ab. Kurz nach dem Abbiegen kam der Mann jedoch erneut von der Fahrbahn ab und touchierte mit der linken Seite seines BMW zwei parkende Fahrzeuge. Doch auch hier blieb der Mann nicht stehen. Ohne anzuhalten bog der BMW-Fahrer nach rechts in eine Zufahrtsstraße hinter einem Anwesen der Garchinger Straße ab. Dort überfuhr er laut Polizei das Verkehrsschild „Feuerwehrzufahrt“ und streifte den rechten Außenspiegel eines Smart.

Zeugen notieren sich das Kennzeichen des BMW - Einsatzkräfte finden Mann bewusstlos vor

Mehrere Zeugen, die die Unfallserie beobachtet haben, konnten sich das Kennzeichen des BMW merken und verständigten den Notruf. Die eintreffenden Einsatzkräfte fanden den Senior schließlich bewusstlos neben seinem beschädigten BMW auf der Straße liegend vor. Laut Beamten kam der Mann kurz darauf wieder zu sich und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Senior hat wohl noch mehrere Fahrzeuge gerammt

Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass der über 90-jährige Mann wohl noch mehrere Fahrzeuge gerammt haben muss. Der X1 wies weitere Beschädigungen auf, die laut Polizei nicht mit den vorherigen Zusammenstößen in Verbindung gebracht werden können. Daher bitten die Beamten nun Zeugen, die im Laufe des Tages etwas Auffälliges bemerkt haben, sich unter 089 6216-3322 beim Unfallkommando zu melden.

Unfallursache womöglich ein Schlaganfall

Wie die Polizei auf Nachfrage des Münchener Merkur mitteilt, liegt die Ursache der Irrfahrt des Seniors wohl in einem Schlaganfall. Laut Informationen der Polizei befindet sich der über 90-Jährige zur weiteren Behandlung noch im Krankenhaus. Beim Unfall erlitt der Mann mehrere Prellungen. Den Schaden an Zaun, Tonnenhäuschen und den geparkten Fahrzeugen - ein Mercedes, ein Audi und ein Smart - schätzen die Beamten auf rund 50 000 Euro. Die Polizei stellte zudem den Führerschein des Seniors sicher.