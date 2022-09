Neue Radl-Brücke über die Isar zwischen Ismaning und Garching

Von: Nico Bauer

Spatenstich am Isarufer: (v.l.) Felix Lehmberger, Georg Schollerer, Verkehrsminister Christian Bernreiter, Landtrat Christoph Göbel, die Bürgermeister Alexander Greulich und Dietmar Gruchmann, Nicole Wladar und Christian Leeb. © Gerald Förtsch

Eine neue Isarbrücke schafft eine attraktive Verbindung zwischen Ismaning/Fischerhäuser und dem Forschungscampus Garching; aus verschiedenen Gründen ein Vorzeigeprojekt.

Ismaning – So ein kleines bisschen bekommt die Ortschaft Fischerhäuser (Gemeinde Ismaning) in rund einem Jahr auch einen eigenen Bahnhof im Münchner Verkehrsnetz. Dann ist die neue Fußgänger- und Fahrradbrücke über die Isarzwischen Ismaning und Garching fertig und Fischerhäuser ist nur noch rund zwei Kilometer vom U-Bahnhof des Garchinger Forschungscampus entfernt.

Bürgermeister, Minister und Landrat beim ersten Spatenstich

Die Bürgermeister der Nachbarkommunen Ismaning und Garching, Alexander Greulich und Dietmar Gruchmann, feierten so beim ersten Spatenstich für die Brücke mit Landrat Christoph Göbel und Verkehrsminister Christian Bernreiter ein in vielerlei Hinsicht bemerkenswertes Projekt.

Ismaning drückt gewaltig aufs Tempo

Christoph Göbel musste bei seiner Ansprache zu der künftigen Brücke laut lachen, als er aus eine früheren Pressemitteilung zitierte, dass das Landratsamt vom Tempo des Projektes überrascht worden sei. Das Mitwirken des Landrats beim Spatenstich war dann auch der Beweis, dass die Behörde des Landkreises zumindest einigermaßen Schritt halten konnte mit dem Ismaninger Kraftakt.

Geld aus dem Fördertopf „Radoffensive Klimaland Bayern“

Mit der Machbarkeitsstudie und der Antragstellung erreichte die Gemeinde Ismaning auch das Ziel, in die Projektliste „Radoffensive Klimaland Bayern“ aufgenommen zu werden. Das bedeutete dann auch, dass die von Verkehrsminister Bernreiter auf 2,5 Millionen Euro bezifferten Kosten zu 80 Prozent vom Freistaat Bayern getragen werden. Die restlichen 20 Prozent teilen sich die Kommunen Ismaning und Garching.

Technische Universität München (TUM) übernimmt Kostenanteil der Stadt Garching

Auf Garchinger Seite gibt es dann noch eine weitere Besonderheit, weil die Technische Universität München (TUM) die zehn Prozent der Stadt übernimmt. „Bei uns in der Stadt gab es natürlich Meinungen, dass die Garchinger diese Brücke nicht brauchen“, sagte Bürgermeister Gruchmann. Für den Forschungscampus Garching ist die Isar-Überquerung dagegen eine erhebliche Verbesserung der Infrastruktur von Osten her. Und die Bewohner der Ortschaft Fischerhäuser haben es dann nicht weit zum U-Bahnhof Garching Forschungscampus, für sie quasi der „U-Bahnhof Fischerhäuser West“, der eine deutlich bessere Anbindung an München bietet als der zweimal stündlich zum Ismaninger S-Bahnhof fahrende Bus.

Ismanings Bürgermeister Alexander Greulich genießt den Termin in vollen Zügen

Ismanings Bürgermeister Alexander Greulich genoss den Termin in vollen Zügen, weil die finanziell gut gestellte Gemeinde eher selten in den Genuss staatlicher Förderung kommt. Dazu witzelte dann auch Landrat Christoph Göbel, „dass ich unseren Landkreis immer in arme und sehr arme Kommunen unterteile“. Nach dieser Rechnung gehört Ismaning in das arme Lager und wird durch die neue Brücke nicht viel ärmer. Bürgermeister Greulich geht davon aus, dass die einfache Brücke ohne bauliche Maßnahmen im Flussbett nach einem Jahr Bauzeit fertiggestellt werden kann. Man plante ganz bewusst ohne Pfeiler in der Isar, um die Eingriffe in die Umwelt und den Fluss in Grenzen zu halten. Das würde nach der eilig erstellten Machbarkeitsstudie und der flotten Planung das perfekte Projekt abrunden.

Heutzutage raufen die Ismaninger und Garchinger nicht mehr so schnell

Grinsend merkte er an, dass ein Brückenbau zwischen Garching und Ismaning heute auch keine Gefahr mehr darstelle: „Früher mag das noch ein Wagnis gewesen sein, aber heute wird weniger gerauft. Gelegentlich soll untereinander angebandelt und sogar geheiratet werden…“