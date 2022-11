Neuer Hüter des Historienschatzes: Christine Heinz übergibt Leitung an Dietrich Maurer

Von: Nico Bauer

Stabübergabe: Dietrich Maurer übernimmt die Leitung des Schlossmuseums von Christine Heinz. © Gerald Förtsch

Christine Heinz hat sich viele Jahre mit Herzblut um das Ismaninger Schlossmuseum gekümmert. Aber irgendwann muss auch Schluss sein. Jetzt übernimmt Dietrich Maurer die Arbeit.

Ismaning – Seit mehr als zehn Jahren besteht das Ismaninger Schlossmuseum in seinen Räumlichkeiten im Schlosspark. Als Teil des Museum-Dreigestirns steht das Haus für die Ortsgeschichte. Christine Heinz wird sich als Ortsheimatpflegerin weiter um die Geschichte kümmern, aber als Museumsleiterin geht sie in den Ruhestand. Bürgermeister Alexander Greulich begrüßte mit Dietrich Maurer den neuen Leiter des Schlossmuseums.

„Ja dieses Museum ist mein Baby“, sagt Christine Heinz und erinnert sich an viele schöne Momente. Mit dem Umzug der in dem Haus zuvor beheimateten Bibliothek in das Kulturzentrum Seidl-Mühle wurde der Weg frei, für das gesammelte Material aus der Ismaninger Geschichte eine feste Ausstellung zu machen.

Dauerausstellung zur Ortsgeschichte

Im Ismaninger Schlossmuseum wurde eine Dauerausstellung zur Ortsgeschichte eingerichtet zusammen mit dem Erdgeschoss, in dem es stetig wechselnde Ausstellungen gibt. Besonders in Erinnerung bleibt Christine Heinz die Begeisterung, mit denen Ismaninger Leihgaben anboten – nach lokalen Aufrufen. Über 50 dieser Sonderausstellungen hat Christine Heinz konzipiert. Nun will sich die Neu-Ruheständlerin dem Verfassen von Büchern widmen. Aktuell denkt sie an ein Buch zu der Zeit in Ismaning zwischen 1925 und 1955. In einem anderen Buch will sie die Geschichte des Ismaninger Schlossgeländes erzählen. Sie bekleidet Ehrenämter, seit 2005 ist sie Ortsheimatpflegerin und seit 2020 auch Kreisheimatpflegerin.

Beim Deutschen Museum gearbeitet

Der neue Leiter des Ismaninger Schlossmuseums ist der 46-jährige Dietrich Maurer, der von Christine Heinz bereits eingearbeitet wird. Der nicht weit weg von Ismaning in Freimann lebende Maurer war zuletzt einige Jahre Abteilungsleiter für Dokumentation im Sammlungsmanagement des Deutschen Museums. „Dort war ich weit weg vom eigentlichen Ausstellungsgeschehen und habe das sehr vermisst“, sagt Maurer. Deshalb habe er sich für das Schlossmuseum beworben, um wieder Ausstellungen zu konzipieren und die Geschichte mit in der Hand zu haben.

An dem Erfolgsrezept des Schlossmuseums will der neue Leiter festhalten. Die Sonderausstellungen sollen auch in den kommenden Jahren immer festen Bezug zur Ismaninger Ortschaft haben. Das gilt auch für das bunte Sortiment des Museumsshops mit der breiten Palette von Ismaning-Artikeln. Auch hier baut der Neue erst auf die gewachsenen Strukturen, dann mit der Zeit will er freilich auch neue Ideen realisieren.