Polizei Ismaning stoppt unbelehrbare Promillefahrerin

Auf eine alte Bekannte traf die Polizei am Samstag in Ismaning.

Ismaning - Die 33-jährige Frau war laut Polizei schon mehrfach alkoholisiert am Steuer erwischt worden. Ihren Führerschein ist sie deshalb auch seit einem Monat los und dürfte gar kein Auto mehr fahren. Am Samstag allerdings war sie trotzdem wieder mit ihrem Fahrzeug unterwegs, nachdem sie drei Tage zuvor schon einmal betrunken erwischt wurde. Eine Streife der Polizei Ismaning erkannte die 33-Jährige sofort in der Adaperolstraße und stoppte sie. Auch diesmal zeigte ein Alkoholtest mehr als 1,1 Promille an. Die 33-Jährige wurde zum wiederholten Mal wegen Trunkenheit im Verkehr und wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis angezeigt.

pk



