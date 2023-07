Realschule Ismaning verabschiedet ihre Absolventen

Von: Nico Bauer

Teilen

Absolventen und Eltern beim Festakt. © Dieter Michalek

Es gab viel zu feiern an diesem Festtag der Johann-Andreas-Schmeller Realschule Ismaning. Von den 124 Schülern der zehnten Klassen haben 123 mit ihrem Zeugnis die Mittlere Reife bekommen.

Ismaning – Im Festakt zur Verleihung der Zeugnisse machten die Festredner deutlich, dass den jungen Frauen und Männern die Zukunft auf vielen verschiedenen Wegen offensteht. „Das muss euch und uns erst einmal einer nachmachen“, sagte Schulleiter Stefan Ambrosi zu der Erfolgsquote von 99,19 Prozent bei dem Schulabschluss. Der Erfolg habe auch viele Mütter und Väter. Damit waren die Eltern genauso gemeint wie die drei Zweckverbandsgemeinden Garching, Ismaning und Unterföhring. Und auch die Lehrkräfte „wussten genau, worauf es ankommt“, sagte der Rektor.

Erste Schulgeneration, die mit I-Pads als Leihgeräten versorgt wurde

Eine Besonderheit des Jahrgangs: Es war die erste Schulgeneration, die mit I-Pads als Leihgeräten versorgt wurde. Nach anfänglichen Kinderkrankheiten hat sich der digitale Unterricht bewährt und passend zu den Abschlüssen war auch die Quote der Geräterückgabe. Lediglich in einem Fall gab es eine Beschädigung des Displays. Ambrosi dankte den Vertretern der Kommunen, die die technische Ausstattung finanziell möglich machten.

Künstliche Intelligenz ChatGPT entwirft Teile der Abschlussrede

„Wir leben nicht auf der Insel der Seeligen“, sagte Ambrosi, „auch wenn wir uns manchmal so benehmen. Die Welt außerhalb unserer Schule, die nun immer mehr eure Welt wird, hält für euch Aufgaben bereit, die in einer Deutlichkeit und Dringlichkeit vor euch liegen, über die man sich vor wenigen Jahren noch selbst hinwegtäuschen konnte.“ Der Rektor hatte ChatGPT die Rede in Auftrag gegeben und er war angetan vom Ergebnis.

Rektor Stefan Ambrosi schmunzelt über Formulierungen der KI

Ambrosi gab Einblicke in das Experiment, diese Künstliche Intelligenz Reden schreiben zu lassen: „Richtig grinsen musste ich beim Schluss: „…mögt ihr immer den Mut und die Stärke haben, eure eigene Geschichte zu schreiben.“ Das bekommt ihr dann von jemandem gesagt, der einer Maschine den Auftrag gegeben hat, zu eurem Abschluss eine Rede zu schreiben. Dass ich meine eigene Geschichte schreiben soll. Das hat was!“

Viele wollen an FOS/BOS das Fachabitur nachlegen

Diese eigene Geschichte können die jungen Erwachsenen nun in vielen Formen weiterschreiben. Der sich immer mehr verschärfende Fachkräftemangel hat zur Folge, dass den Realschulabgängern viele Ausbildungsplätze mit guten beruflichen Perspektiven offenstehen. Viele Abgänger bleiben aber Schüler, um an FOS/BOS das Fachabitur nachzulegen.