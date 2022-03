„Es ist ein Jahrhundertwerk“

Von: Nico Bauer

Ismaning – 24 Jahre lang war Michael Sedlmair Bürgermeister der Gemeinde Ismaning. Die Fertigstellung des S-Bahn-Tunnels, der vor 30 Jahren eröffnet wurde, war sein erster großer Wurf. Heute spricht der Altbürgermeister von einem Jahrhundertprojekt und erinnert sich an den beeindruckenden Kampfgeist der Ismaninger.

Herr Sedlmair, war die Tunneleröffnung Ihr erster ganz großer Event als Bürgermeister?

Das kann man so sagen, denn es war ein Großereignis und für Ismaning ein Jahrhundertwerk.

Sie werden sich oft gefreut haben, dass der Bahn-Tunnel gebaut worden ist. Wie haben Sie in Ihrer Amtszeit den Tunnel erlebt?

Nach der Untertunnelung der Bahn folgte ja auch noch die Vollendung an der Oberfläche mit der Anlage des Grüngürtels. Nach und nach zeigte sich erst die Qualität für den Ort. Nach den zentralen Grünanlagen Schlosspark und Hain hatten wir dann noch die Nord-Süd-Verbindung. Heute ist der Fuß- und Radweg auf dem Tunnel der am meisten benutzte Weg. Er wird auf dem Weg zur S-Bahn und für die Freizeit genutzt. Das geschieht manchmal auch zum Leidwesen der Spaziergänger, weil dort sehr viele Hunde unterwegs sind.

Es ist also eine Win-Win-Situation?

Ja. Die Belastungen der Bahn sind unterirdisch und oben ist für die Bürger die Grünanlage entstanden. Das ist ein Glücksfall für Ismaning, aber dafür haben wir auch viel Geld investiert. Die oberirdischen Anlagen hat die Gemeinde alleine finanziert. Insgesamt haben wir rund 30 Millionen Mark investiert.

Und man muss bedenken, dass Ismaning damals finanziell noch nicht so potent wie heute war.

Wir konnten es uns leisten, aber die Butter vom Brot war weg. Das Brot hat trotzdem geschmeckt und durch den Flughafen hatten wir auch eine gute Entwicklung im gewerblichen Bereich. Wir hatten ein Gewerbegebiet, dann kam Agrob dazu, und der warme Regen war der Sitz von Leo Kirch in Ismaning.

Bürgergemeinschaft hatte großen Anteil an der Verwirklichung des Projekts

1973 fuhr die erste S-Bahn nach Ismaning. Da war der Ort noch Endstation der damaligen Linie S3. Heute ist Ismaning Teil der S8, der Königslinie des Münchner Netzes. Die Züge fahren von München aus über die wichtigen Gewerbestandorte Unterföhring, Ismaning und Hallbergmoos zum Flughafen. Ismaning und Unterföhring haben es geschafft, die Bahn in den Tunnel zu legen und damit Zerschneidungen der Orte an der Oberfläche zu verhindern. Bei der mehr geschlossenen als geöffneten Bahnschranke von Oberschleißheim sehen die Kommunen, was man sich erspart hat.



1989 begannen die Tunnelbauarbeiten, die zwei Jahre andauerten. Die nächsten Meilensteine waren die Tunnel-Einweihung am 7. März 1992 und die Inbetriebnahme des Münchner Flughafens am 16. Mai 1992. Die finanzielle Beteiligung am Tunnel mit 27,85 Millionen Mark war seinerzeit die größte Investition aller Zeiten durch die Gemeinde. 407 Kilo Leberkäse, 292 Kilo Wiener, 40 Kilo Regensburger, 20 Kilo Brot, 6570 Semmeln, 2490 Liter Bier und 796 Liter Limo waren die Bilanz des Einweihungsfestes.



Die Bürgergemeinschaft sammelte 6100 Unterschriften für den Tunnel, was seinerzeit etwa zwei Drittel der Wahlberechtigten in Ismaning waren. Für dieses Engagement wurde der Bürgergemeinschaft eine Kachel aus der Reihe Ismaninger Motive im Bahnhof gewidmet. Zudem trägt der Fuß- und Radweg auf dem Tunnel als Alfons-Ostermaier-Weg den Namen des Gründers der Bürgergemeinschaft. Am 4. Dezember 1994 setzte die Bürgergemeinschaft ein letztes Ausrufezeichen, indem man einen Trinkwasserbrunnen am Bahnhof in Betrieb nahm mit dem siegreichen Mohren als Wasserspender. Damit löste man die Gruppe auch offiziell auf.