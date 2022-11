Schwimmen ohne Chichi: „Zeichen, dass wir es kapiert haben“

Von: Nico Bauer

Teilen

Allzu angenehm wollen es die Gemeinderäte den Schwimmern im Hallenbad nicht machen. © NB

Was die Ismaninger bestimmt freut: Im Hallenbad darf man bald wieder schwimmen. Was sie vielleicht weniger freut: unter welchen Umständen.

Ismaning – Es ist schon eine kuriose Geschichte in der besonders ausgeprägten Form, wenn man sich diesen ständigen Kampf der Gemeinde Ismaning mit dem Hallenbad zu Gemüte führt. Die neue Episode der Geschichte: Neueröffnung mit kälterem Wasser.

Im Juni 2013 feierte das Hallenbad seine Eröffnung, und die finanziell doch ganz bequem auf Rosen gebettete Gemeinde hatte sich einen großen Wunsch erfüllt. Endlich konnten die Kinder aus dem Ort in der Heimat schwimmen lernen. Die Schwimmkurse wurden gut angenommen, und das Hallenbad wurde zum Erholungstreff der Ismaninger. Dann kam der Albtraum zurück. Das Hallenbad musste immer wieder wegen Mängeln geschlossen wurden. Gutachter gingen ein und aus, Firmen reparierten, und vor Gericht war viel zu tun. Nun in Sichtweite des zehnjährigen Bestehens sagt Bürgermeister Alexander Greulich, „dass wir vor Gericht Heerscharen von Gutachtern und Juristen beschäftigt haben“. Und dann kam im Gemeinderat der magische Satz: „Es könnte wieder Wasser ins Becken gelassen werden.“

Als ob es keine Energiekrise gäbe? Nichts da

Es würde aber nicht zur Geschichte des Ismaninger Hallenbads passen, wenn es nun einfach wieder los gehen würde. In Zeiten von Krieg in Europa, Gasmangel und Energiesorgen haben sich verschiedene Abteilungen der Gemeindeverwaltung die Karten gelegt, wie es mit dem Hallenbad weitergehen soll und was der aktuellen Situation gerecht wird. Im September wurde das Hauptschwimmbecken mängelfrei abgenommen und damit begann die Diskussion. Der Bürgermeister machte deutlich, dass ein Start, als ob es keine Energiekrise geben würde, kein Thema ist. Aber eine weitere Schließung lehnte Greulich mit einem Wortspiel ab: „Zwischen Schwarz und Weiß gibt es noch ein paar gräuliche Töne.“

Schnickschnack bleibt weg

Dem Gemeinderat stellte man eine Lösung vor, die quasi ein Hallenbad ohne Chichi ist. Sauna, Wasserrutsche oder Sprudler bleiben geschlossen und deaktiviert. Das Hallenbad sollte nur klassisch den Schwimmern zur Verfügung stehen. Vereine und Schulen können damit ab Februar nach der achtwöchigen Testphase des Badbetriebs den Lehrbetrieb wieder aufnehmen. Der Kompromiss für die Teilöffnung umfasst weiter die Senkung der Wassertemperatur von 28 auf 26 Grad und die Raumtemperatur von 30 auf 28 Grad. „Wer sich nur in die warme Wanne legen will, der muss das Ende der Energiekrise warten“, witzelte der Bürgermeister und sprach von der Badöffnung „ohne Sauna, Rutsche und sonstigen Schnickschnack.“

Hart errungener Kompromiss

Der Gemeinderat trug den in der Verwaltung offenbar hart errungenen Kompromiss letztlich einstimmig mit. Ein paar Diskussionspunkte gab es aber noch. So äußerte Annette Reiter-Schumann die Befürchtung, dass 26 Grad für Kinder zu kalt sei bei den Schwimmkursen. Dazu sagte der Bürgermeister, dass dies ein Versuch sei und man nachsteuern könne, wenn sich die Reduzierungen als nicht praktikabel erweisen.

Der Bürgermeister machte deutlich, dass die Gemeinde Ismaning eine klare Botschaft entsenden muss: „Die Senkung der Temperaturen hat das Ziel, ein Zeichen zu setzen, dass wir es kapiert haben.“ Dritte Bürgermeisterin Luise Stangl fügte hinzu, „dass wir jetzt jetzt kein Steh- sondern ein Bewegungsbad haben“. Nach dem wasserlosen Bad ist das schon einmal ein großer Schritt nach vorne.