Bauerntheater Ismaning: Gruppe setzt neue Maßstäbe

Von Nico Bauer

Das Bauerntheater in Ismaning feiert den 100. Geburtstag - mit dem Klassiker Brandner Kaspar.

Ismaning – Man muss Mut und Selbstvertrauen mitbringen, um auf einer Theaterbühne zu stehen. Vor allem, wenn Besucher das Stück gut kennen und Dialoge mitsprechen können. Beim Freilufttheater zum 100-jährigen Bestehen des Vereins hat das Bauerntheater Ismaning bewusst die maximale Herausforderung gewählt: mit dem Klassiker „Der Brandner Kaspar schaut ins Paradies“. Nach der Premiere gingen die Besucher begeistert nach Hause und eine der besten Theatergruppen der Region hat neue Maßstäbe gesetzt.

Als sich der Theaterabend nach dreieinhalb Stunden dem Ende näherte, hatten die Besucher das Gefühl, dass man gerne ein Stündchen weiter schauen – und mit dem Brandner Kaspar nach Mitternacht in die Geisterstunde gehen möchte. Das Theater hatte ganze elf Bühnenbildern geboten, eine unfassbare Show. Sie hätte bei Fernsehproduktionen nicht aufwändiger sein können.

Vor der mehr als 400 Personen Platz bietenden Tribüne sah es immer wieder anders aus, irgendwann fuhr die Kutsche vor und Petrus machte vom Jäger-Hochsitz aus das Wetter. Noch nie hat die Theatergruppe so viele Spezialeffekte angewandt.

Vier Wochenenden lang wird im Hain gespielt

Vier Wochenenden lang wird im Hain gespielt, bevor die Schauspieler dann in die Sommerferien gehen dürfen. Für Coronafälle ist man gerüstet mit der doppelten oder dreifachen Besetzung der Rollen. Diese Freilichtaufführung ist so etwas wie das Meisterstück. Und auch die Theaterlegende Knaller Max (Max Eisenreich) hat bei seinem 99-prozentigen Abschied als Regisseur nur Lob für sein Team: „Schon vor der Premiere hatten wir das Heu in Premium-Qualität geerntet. Jetzt müssen wir das Heu nur noch mit den Aufführungen nach Hause fahren.“

Der Brandner Kaspar lebt nicht von aufgesagten Texten, sondern von Mimiken und Situationskomiken. Bei der Premiere spielte Vereinsvorstand Luis Eisenreich den Boandlkramer so gut, dass man sich auch vor Kino-Blockbustern mit Schauspielstars nicht verstecken muss.

+ Filmreif: Der Brandner Kaspar (links, Konrad Schraufnagl) und der Boandlkramer (Luis Eisenreich). © Nico Bauer

Das ist das Ensemble des Brandner Kasper (mit Zweit- und Drittbesetzung): Brandner Kaspar: Konrad Schraufnagl, Bert Krasselt. Boandlkramer: Wolfgang Vogel, Luis Eisenreich. Sennerin der Gindlalm: Marina Liupperger, Simone Eisenreich, Anni Soller. Jagersepp: Ludwig Soller, Seppe Steinkohl, Benni Wittmann. Heiliger Petrus: Christian Eisenreich, Hans Christthaller, Max Spitzweck. Brandnerin: Petra Eberl, Petra Grabbert, Andrea Kübelsbeck. Wirtin: Katharina Hain, Kerstin Zacherl, Daniela Hagn. Wirt: Alexander Vogel, Max Tuster, Michael Wagner. Eltern Brandner: Gerd Sigl, Christa Fischer, Hans Janker. Toni & Girgl: Daniel Sigl, Julian Treu. Kellnerinnen: Bernhard Dobmaier, Josef Bauer, Eduard Warter. Engerl: Lina Hofer, Lilly Eschbaumer, Rosalie Eisenreich, Leonie Eschbaumer, Marlene Berghammer, Quirin Wagner, Franz Berghammer, Johanna Eisenreich, Luis Eisenreich, Johann Hofer, Maria Wagner.

Hier gibt’s Tickets

Wer das Bauerntheater mit „Der Brandner Kaspar schaut ins Paradies“ an den nächsten Wochenenden (15. und 16. Juli, 22. und 23. Juli, 29. und 30. Juli) noch sehen will, muss schnell sein: Die Vorstellungen sind ausverkauft oder schon voll. Restkarten gibt es noch für das letzte Spiel-Wochenende. Sie sind bei der Vorverkaufsstelle „Haushaltswaren Benz“ in Ismaning erhältlich.