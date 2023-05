Volksfest mit Spider-Murphy-Gang-Legende Günther Sigl in Ismaning

Von: Nico Bauer

Attraktion im Festzelt: 2017 war es Bullenreiten, heuer steht Fingerhakeln an. © Gerald Förtsch/Archiv

2022 ist die Ismaninger Festwoche noch einmal ausgefallen, wegen des engen Festkalenders. Aber heuer geht’s wieder rund, ab 10. Mai mit neuem Wirt und neuem Termin.

Ismaning – Mit den großen Volks- und Straßenfesten der Nachbarkommunen gibt es nun gar keinen Konflikt mehr, weil die Ismaninger vom dicht gedrängten Sommer nach vorne gegangen sind in den Mai quasi in die ersten Wochen der Volksfestsaison. Neu ist auch der nach Ismaning geholte Festwirt Robert Zitzlsperger, der in München Wirt des beliebten Augustinger „Gasthauses Isarthor“ ist. Zusammen mit Martin Ringler bildet er ein Team für Ismaning.

Festwirtteam bringt Augustiner Bier vom Holzfass ins Zelt

Das Festwirtteam bringt Augustiner Bier vom Holzfass ins Zelt und damit auch die Neuheit, dass ein traditionelles Augustiner-Pferde-Gespann mit rollt beim Volksfest-Einzug am kommenden Mittwoch, 10. Mai. Um 17.30 Uhr treffen sich die Vereine im Schlosshof, um dann ab 18.15 Uhr den Festzug Richtung Eisweiher zu starten.

Oldtimer-Corso und Volksfestlauf

Eine lieb gewonnene Tradition vor Corona war auch der zweite Umzug am letzten Tag des Volksfestes. Am Sonntag, 14. Mai, gibt es die elfte Auflage des Oldtimertreffens mit dem Corso auf zwei, vier oder mehr Reifen. Ein kleiner Umzug am Freitag (16 Uhr) ist der Volksfestlauf für Kinder vom TSV Ismaning. Bayerischer Sport ist das Fingerhakeln (Samstag ab 14 Uhr), das ein mehrfacher bayerischer Meister begleitet.

Bekannte Bands - auch Günther Sigl, legendärer Frontmann der Spider Murphy Gang, im Programm

Gemeinde und Festwirt haben für die drei Jahre gezwungenermaßen pausierende Festwoche auch bekannte Bands auf den Festplatz am Eisweiher geholt. Bei Cagey Strings (Donnerstag) wird eine große Tanzfläche geschaffen. Das Wochenende bestreiten dann die Wiesnband Dreisam Live (Freitag) und die in der Region sehr bekannte Showband Manyana (Samstag). Der wohl prominenteste Musiker der fünf heißen Festzelttage ist Günther Sigl. Der legendäre Frontmann der Spider Murphy Gang war in den vergangenen Jahren immer mal wieder in Ismaning und kommt diesmal als Special Guest der Rock’n Roll-Partyband Louis Thomass and the surfing Cowboys. Diese Kombination bestreitet am Sonntag ab 18 Uhr das Finale der Festwoche, bei der diesmal vieles neu ist.

Kostenloser Ringbus zum Volksfestplatz am Eisweiher

Damit die Ismaninger das Auto zu Hause stehen lassen können hat die Gemeinde einen Ringbus eingerichtet. Dieser fährt über den Bahnhof, Bürgersaal und die Münchner Straße, Camerloherstraße sowie Hauptstraße zum Festplatz. Die Benutzung des Zeltzubringers ist kostenlos.