Wespenalarm: Gegengift ausverkauft

Allergiker schlagen Alarm: Nirgendswo gibt es derzeit das Arzneimittel, das sie im Falle eines Wespenstichs benötigen. Es gibt Lieferengpässe. Ein gefährlicher Notstand.

Landkreis – Angela Moser hat Angst. Sie ist allergisch gegen Wespen. Jeder Stich kann für die 70-Jährige lebensbedrohlich sein. Ein ungutes Gefühl, zumal in einem Sommer, in dem es besonders viele Wespen gibt und sie aufgrund der Hitze offensichtlich aggressiver sind als sonst. Und gerade jetzt gibt es Lieferschwierigkeiten bei dem Arzneimittel, das im Ernstfall Leben retten kann.

Seit vielen Jahren weiß Angela Moser, dass sie vorsichtig sein muss im Sommer. Wenn die Wespen sich um den Kuchen an der Kaffeetafel scharen. Wenn die Seniorin aus Unterhaching draußen unterwegs ist. Denn jeder Stich kann bei ihr eine Insektengiftallergie auslösen: Der Einstich führt zu Schwellungen, Rötungen und Juckreiz. Er kann eine allergische Reaktion im Kreislaufsystem hervorrufen und auch in den Atemwegen. Atemnot, Herzrasen, Bewusstlosigkeit sind die Folge und Zeichen eines allergischen Schocks. Im schlimmsten Fall kann der kleine Stich der Wespe zu akuter Erstickungsgefahr führen – und zu einem Herz-Kreislauf-Stillstand.

Spritze mit Adrenalinlösung hilft

Moser, die ihren echten Namen nicht in der Zeitung lesen möchte, weiß das. Sie trägt daher immer ein Notfall-Set bei sich. Es enthält unter anderem eine Spritze mit einer Adrenalinlösung. Diese Spritze muss sie sich im Ernstfall selbst setzen. Das Adrenalin hilft, Blutdruck und Kreislauf zu stabilisieren, weil es bei einem Blutdruckabfall in Minutenschnelle die Gefäße verengt.

Allerdings: Schon seit Wochen gibt es einen Lieferengpass für dieses Notfall-Set. Offensichtlich ist das Set in der Mehrheit aller Apotheken im Landkreis nicht lieferbar. Angela Moser selbst hat in einigen Apotheken nachgefragt. Ohne Erfolg, wie sie sagt. Die Hersteller des Sets können nicht liefern, in den Apotheken bleiben die Regale leer. Ein Unding, gerade jetzt im Sommer, findet Moser. Und ist sich sicher: „Ich bin kein Einzelfall.“

+ Die große Nachfrage an Notfallsets bestätigt Peter Aurnhammer, Apotheker aus Ismaning und Sprecher der Apotheken im Landkreis. © mm

Dass sie damit Recht hat, bestätigt Peter Aurnhammer aus Ismaning, Sprecher der Apotheken im Landkreis München. Auch er kann in seiner Apotheke das Notfall-Set nicht ausgeben. Dabei ist die Nachfrage durchaus groß. Aurnhammer erzählt, eine Mutter habe in 28 Apotheken nachgefragt, bis sie zu ihm gekommen sei. Und auch er konnte ihr nicht helfen.

Die Gründe für den Engpass sind vielschichtig. Wie Aurnhammer sagt, werden auf dem deutschen Markt rund 20 000 Notfall-Sets gebraucht. Der Rest der Produktion geht ins Ausland. Aurnhammer verkauft im Jahr im Schnitt Notfall-Sets im mittleren zweistelligen Bereich.

Die Situation jetzt hält er für „durchaus dramatisch“. Und sie hat sich bereits vor Monaten angekündigt: Zunächst hatte vor rund zwei Monaten ein Anbieter die Notfall-Spritzen zurückgerufen. Die Spritze, auch Pen genannt, entleerte sich nicht richtig. Patienten wurde geraten, besser zwei Spritzen mit sich zu führen. Allerdings sind die seit Wochen kaum zu bekommen. Die Hersteller haben Lieferschwierigkeiten. Doch woran liegt das?

Pharmakonzern hat Probleme mit Zulieferern

Die Firma „Pfizer“ in Berlin ist einer der deutschen Hersteller. Sie vertreibt den Adrenalin-Pen unter der Marke „Fastjekt“, für Kinder unter „Fastjekt Junior“. Zulassungsinhaber ist das Unternehmen „Meda Pharma“, dass das Produkt auch vertreibt. Man wisse um die Probleme, heißt es bei „Pfizer“. Man „arbeite intensiv an einer Lösung, wie wir schnellstmöglich die Produktion hochfahren und die Lieferung beschleunigen können“, teilt eine Sprecherin mit. Doch diese Aussage ist nicht neu. Schon im Juni war davon die Rede, dass „Pfizer“ Probleme habe mit seinen Zulieferern – und die Kapazität im Werk begrenzt sei, weil man den Herstellungsprozess verändert habe.

+ Fast nirgends zu bekommen: das Notfall-Mittel Fastjekt. Der Hersteller hat Lieferengpässe. © Rumpenhorst/picture alliance

Weiter verschärft hat sich die Lage offensichtlich, weil nun, nach Wochen, auch andere Hersteller die Ausfälle bei „Pfizer“ nicht mehr kompensieren können. In der Folge ist nicht nur „Fastjekt“ nicht mehr lieferbar,, sondern auch die beiden Arzneimittel „Emerade“ und „Jext“.

Der Engpass in der Versorgung ist mittlerweile beim Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) gelistet. Engpässe dort zu melden, dazu haben sich die pharmazeutischen Unternehmen verpflichtet. Vom Institut kommt die Meldung, dass „Meda Pharma“ die Lieferbarkeit seiner Produkte „im September“ bestätigt. Eine eher vage Zeitangabe.

Und eine lange Zeit für Allergiker wie Angela Moser aus Unterhaching. Zur Vorsicht trägt sie derzeit zwar jeden Tag die Spritze mit sich. Allerdings ist die bereits seit Mai abgelaufen. Das Rezept für eine neue konnte die Seniorin bisher nicht einlösen. Der Markt ist leer. Und so bleibt Angela Moser nur eines: „Ich muss jetzt sehr, sehr aufpassen.“

