Für Eltern in Hohenbrunn wird es bald teurer

Von: Wolfgang Rotzsche

Die Kinderbetreuung soll in Hohenbrunn teurer werden. Das wird schon lange diskutiert. © Uwe Anspach/dpa

Die Gemeinde Hohenbrunn hebt die Gebühren für die Kinderbetreuung um mindestens zehn Prozent an.

Hohenbrunn – Es ist in fast jeder Kommune derzeit ein heikles Thema: die Erhöhung der Gebühren für die Kindertagesstätten. Ein Stimmungsbild hat sich die Gemeindeverwaltung Hohenbrunn vom Gemeinderat eingeholt und wird nunmehr einen Vorschlag ausarbeiten. Eines ist schon jetzt sicher: Es wird teurer.

Zuletzt wurden die Gebühren 2018 angehoben. 2020 wäre eine Gebührendiskussion geplant gewesen, doch dann kam Corona. 2018 hatte die Kommune einen Defizitausgleich von 1,6 Millionen Euro zu berappen. 2022 waren es bereits 2,45 Millionen Euro. Oder in anderen Zahlen ausgedrückt hat Hohenbrunn für jedes Kind pro Monat 2018 360 Euro und 2022 560 Euro übernommen. „Wir müssen die Gebühren zumindest anpassen“, merkte Bürgermeister Stefan Straßmair (CSU) an. Insbesondere die Personalkosten seien deutlich angestiegen.

Verständnis bei Elternbeirat - Einigung auf einheitliche Erhöhung

Den Elternbeiräten wurde eine Erhöhung schon angekündigt. Prinzipiell wurde dort Verständnis für die Maßnahmen gezeigt. Sowohl der Rathauschef als auch Geschäftsleiter Thomas Wien sprachen von einer „moderaten Anhebung“, wenngleich von mindestens zehn Prozent die Rede war.

Im Rathaus haben sich die Verantwortlichen die einzelnen Einrichtungen noch einmal genauer angeschaut. Im Vergleich zu anderen Gemeinden würden die Hortplätze durchaus teuer sein. 22 bis 25 Kinder besuchen den Hort. „Wer die offene Ganztagsschule besucht, wird nicht zur Kasse gebeten“, so Straßmair. Das sei ein Ungleichgewicht, über das man sich auch Gedanken machen sollte. Wer sein Kind in die Krippe oder in den Kindergarten gibt, darf auf finanziellen Segen des Staates vertrauen. Zum einen gibt es das Landeserziehungsgeld und beim Kindergartenbesuch übernimmt der Freistaat monatlich 100 Euro. Deswegen sei zu überlegen, so Straßemair und Wien, ob die Gebühren unterschiedlich angehoben werden sollten. Letztendlich war aber die Meinung im Gremium, dass eine einheitliche Erhöhung vorgenommen werden soll.

Ermäßigung nach Einkommensgrenze

Zur Diskussion stand auch, ob die Gemeinde bei der Geschwisterermäßigung bleiben soll. Die Idee aus dem Rathaus war, eine Ermäßigung nach Einkommensgrenzen vorzunehmen. Dritte Bürgermeisterin Regina Wenzel (SPD) konnte sich dafür erwärmen: „Ich finde eine soziale Anpassung gerechter.“ Kopfnicken im Gemeinderat. Bei Familien, die drei Kinder gleichzeitig in den Einrichtungen haben, soll es aber weiterhin eine eigene Berücksichtigung geben.

Karlheinz Vogelsang (ÜWG-FW) machte das Kollegium auf die Tariferhöhungen im öffentlichen Dienst aufmerksam, die auch noch berücksichtigt werden müssen. Bürgermeister Straßmair brachte ein, dass ja auch vielleicht eine Erhöhung der Gebühren in zwei Schritten eine Lösung sein könnte.

Unterm Strich wird es also künftig angepasste Gebühren geben, die aber nochmals mit den Elternvertretungen besprochen werden müssen. Und bei den dann vorgelegten Gebühren wird es sicherlich auch noch mal im Gemeinderat Diskussionsbedarf geben.