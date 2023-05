500 Meter Lärmschutzwall in Kirchheim: „Kunststoffbewehrte Erde“

Von: Bert Brosch

Kies aus der Region: Metallanker und Kunststoffmatten – so wurde der neue Lärmschutzwall nach dem LBE-System an der Staatsstraße 2082 gebaut. 500 Meter lang und 7,5 Meter hoch. © Bert Brosch

In einem modernen Verfahren wird der neue Lärmschutzwall entlang der Staatsstraße 2082 in Kirchheim gebaut. Er ist stabil, steil und möglichst naturnah in der Fertigung.

Kirchheim – Der über sieben Meter hohe, extrem steile Lärmschutzwall entlang der Staatsstraße 2082 zwischen dem „Kirchheimer Oval“ und der neuen Radler- und Fußgängerbrücke an der Ludwigstraße, steht kurz vor der Fertigstellung. Es handelt sich um ein ganz spezielles Verfahren, in wenigen Wochen soll der Wall grün sein.

Mit Drainage-Matten

Auf Wunsch der Gemeinde, wie Architekt und Planer Michael Niederwald vom Unternehmen Suess-Staller-Schmitt aus Gräfelfing betont, wurde dieses spezielle KBE-Verfahren für den Lärmschutzwall eingesetzt. „KBE“ steht für kunststoffbewehrte Erde, oder auch „Köning-bewehrte-Erde“ nach dem Hersteller des Systems, die Firma Köning aus Coesfeld.

Im Gegensatz zu üblichen Lärmschutzwällen aus Betonteilen werden hier zwischen Metallankern besondere Drainage-Matten und Geotechnik-Kunststoffe, sie bestehen aus polymeren Werkstoffen und zersetzen sich auch nach Jahrzehnten nicht, mit Kies und Geröll gefüllt. In den 1960er-Jahren begann man damit, synthetische Bewehrungselemente in Böden zu verbauen und so deren Stabilität deutlich zu erhöhen. Seitdem wurden Bauwerke in aller Welt unter Einsatz von hochzugfesten synthetischen Materialien errichtet, und der Name KBE wurde zur Beschreibung dieses Systems geprägt. Die Einführung von Bewehrungs-Geokunststoffen Mitte der 1970er-Jahre löste einen beispiellosen Wachstumsschub aus, die Bodenstabilisierung mit Geokunststoffen hat sich seit nunmehr fast 50 Jahren bewährt. „Dieses Verfahren hat zahlreiche Vorteile gegenüber dem Bau mit Betonteilen“, sagt Ingenieur Niederwald. „Wir können damit einen extrem steilen Wall mit einer Neigung von 70 Grad zur Staatsstraße hin bauen, das wäre mit anderen Materialien kaum möglich.“

20 000 Kubikmeter Kies verbaut

Der verwendete Kies, gemeinsam mit dem Stahl und den Kunststoffmatten, gehen eine sehr stabile Verbindung ein. „Wir haben hier rund 20 000 Kubikmeter Kies in den 500 Metern Lärmschutzwand mit einer Höhe von 7,5 Metern verbaut. Sehr viel Kies stammt direkt von den diversen Baustellen von Kirchheim 2030, musste nicht aufwendig weggefahren werden“, so Niederwald. Nur ein kleiner Teil wurde von anderen Baustellen herangefahren. „Durch die wasserdurchlässige Struktur des Kieswalls samt den Matten kann das Regenwasser trotz der stabilen Verdichtung abfließen, wir haben durch diesen Lärmschutzwall keine Versiegelung vorgenommen“, ergänzt Bauleiter Dominik Eidenschink von der Baufirma Rädlinger aus Cham. Für ihn und seine Kollegen ist ein Wall nach dem KBE-Verfahren Neuland, „aber eine tolle Sache.“

Bald ohne Krach bewohnbar

In ein paar Tagen wird die Wand mit einer flüssigen Begrünung bespritzt, „und schon nach ein paar Wochen ist alles grün und bewachsen und fällt nicht mehr auf“, sagt Michael Niederwald. Und hinter dem Wall können die Neubürger ohne den Krach der Staatsstraße leben.