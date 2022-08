24 Stunden Fleisch - Digitale Selbstbedienung bei der Metzgerei Böltl

Teilen

Ab sofort können die Kunden in der Metzgerei Böltl in Kirchheim rund um die Uhr Waren abholen. Foto: Metzgerei © Metzgerei

Außerhalb der Öffnungszeiten Fleisch abholen. Das ist jetzt bei der Metzgerei Böltl in Kirchheim keine Utopie mehr, sondern Realität.

Kirchheim – Neue Wege für noch mehr Service für die Kunden – das ist das Motto der Metzgerei Böltl in Kirchheim. Nach dem Umbau der Filiale wurde jetzt der erste Selbstbedienungsladen eröffnet. Somit kann man ab sofort die Produkte des Traditionsmetzgers rund um die Uhr kaufen. „Die Kunden brauchen heute mehr Flexibilität“ so Bernhard Hermann, Inhaber und Geschäftsführer der Metzgerei Böltl.

Keine Wartenzeiten

„Dank der digitalen Technik der Firma ,SmartStore24‘ können unsere Kunden nun auch außerhalb der gewohnten Öffnungszeiten bei uns einkaufen. Außerdem gibt es im Laden keine Wartezeiten – auch nicht bei der Abholung vorbestellter Ware.“

Jedes Produkt digital erfasst

Und so funktioniert der Selbtbedienung: Jedes Produkt ist digital erfasst und mit einem kleinen Aufkleber versehen, der eine kleine Antenne enthält. Wareneingänge und Warenausgänge werden in Echtzeit überwacht, ja sogar die Haltbarkeiten der Produkte können digital gemanagt werden. Das System weiß laut Pressemitteilung genau, was gekauft wurde und welches Produkt in welcher Menge nachgefüllt werden muss. Das macht es für den Metzger einfach, sein Frische- und Qualitätsversprechen einzuhalten.

Bezahlt wird mit Kreditkarte

Für den Kunden ist es noch einfacher: Produkte aussuchen und zur Kasse gehen. Die Technologie erkennt die Produkte, bezahlt wird mit Kreditkarte oder per Lastschrift. Hermann: „Wir spüren bei unseren Kunden ganz viel Offenheit für dieses neue System und das bei allen Altersgruppen. Das gibt uns ein gutes Gefühl, die richtige Entscheidung getroffen zu haben.“ mm