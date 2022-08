Dank „Anderwerk“: Wertstoffhof Kirchheim öffnet endlich wieder

Von: Bert Brosch

Ab 1. September ist der Kirchheimer Wertstoffhof wieder geöffnet. © Bert Brosch

Ab 1. September können die Kirchheimer ihre Wertstoffe wieder am eigenen Wertstoffhof am Aschheimer Weg 10 abgeben und müssen nicht mehr nach Feldkirchen fahren.

Kirchheim – Seit über einem Jahr ist der Wertstoffhof in Kirchheim mehr oder weniger geschlossen. Wer Grüngut, Sperrmüll, Papier, Pappe, Metall, Schrott, Bauschutt oder Elektrogeräte abgeben möchte, muss dies nach Feldkirchen fahren. Der Grund für die Schließung ist Personalmangel, viele haben gekündigt oder sind krank. Die Gemeinde bemühte sich mit Anzeigen, Personal zu finden, gemeldet hat sich keiner.

Externe Vergabe

Der Gemeinderat beschloss daher, den Betrieb extern zu vergeben. Dazu wurden zwei Ausschreibungen durchgeführt, auf die sich kein Unternehmen meldete. Daraufhin hat die Gemeinde gezielt acht Firmen angesprochen, worauf es zwei Angebote gab. Eines wurde aufgrund außergewöhnlich schlechter Referenzen anderer Kommunen nicht weiter in Betracht gezogen.

„Anderwerk“ übernimmt

Das andere stammt vom „anderwerk“, einem Unternehmen der Münchner AWO-Gruppe. Bei anderwerk beschäftigt man Langzeitarbeitslose, sozial benachteiligte, psychisch kranke Menschen wie auch Flüchtlinge und versucht, sie durch tägliche Arbeit in die „normale“ Arbeitswelt zu integrieren.

Kurzes Gastspiel in Markt Schwaben

In Markt Schwaben übernahm das anderwerk 2020 den neuen Wertstoffhof, benannte ihn rasch in „Mehrwerthof“ um. Das Ziel war, möglichst viele der abgegeben Stoffe nicht zu entsorgen, sondern wieder zu verwenden, auch ein Repair Café war geplant. „Leider wurde vieles von unserem Konzept nicht realisiert, die Gemeinde hat sich nur immer wieder über die finanziellen Defizite der fach- und sachgerechten Weiterverwertung beschwert“, sagt Hielke Prins, er leitete das Projekt von anderwerk. Zum Jahresende 2022 beendete der Gemeinderat Markt Schwaben die Zusammenarbeit und den Mehrwerthof.

„Anderwerk“ plant in Kirchheim mit bis zu acht Mitarbeitern

Ab 1. September will anderwerk dafür in Kirchheim durchstarten. „Wir planen mit bis zu acht Mitarbeitern, drei sind das Stammpersonal, im Jahr 2023 wollen wir zwei weitere Kollegen zu Recycling-Fachkräften ausbilden“, sagt Prins, der das Kirchheimer Projekt leiten wird. Das Stammpersonal soll gemeinsam mit sozial benachteiligten Menschen den Wertstoffhof betreiben. Alle Mitarbeiter seien sehr gut ausgebildet, einige kommen von Markt Schwaben nach Kirchheim rüber. „Wir werden hier aber auf Wunsch der Gemeinde keinen Mehrwerthof aufbauen, sondern den Wertstoffhof als Dienstleistung betreuen“, so Prins.

Öffnungszeiten

Hinzu kommt das regelmäßige Leeren der gemeindlichen Abfallbehälter sowie der Hundetoiletten, dies wurde auch schon vorher von den Mitarbeitern des Wertstoffhofes übernommen. Im Gegensatz zu früher wird der Wertstoffhof nicht mehr am Mittwoch geöffnet haben, dafür am Dienstag von 10 bis 15 Uhr, da wird dann auch das Giftmobil anwesend sein, am Freitag von 14 bis 19 Uhr und samstags von 10 bis 16 Uhr. Insgesamt sind dies 16 Stunden und damit vier mehr als früher. Die verlängerten Öffnungszeiten sollen der Bürgerfreundlichkeit dienen. Laut Gemeinde wurde der Vertrag bis Ende 2024 geschlossen.