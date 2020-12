Angriff auf Mitarbeiter des Rettungsdienstes

19-Jähriger schlägt um sich

Kirchheim-Heimstetten – Am Montagmorgen befand sich der 19-Jährige alkoholisiert und hilflos am S-Bahnhaltepunkt Heimstetten. Als der Rettungsdienst der Berufsfeuerwehr München eintraf, ging der Mann so aggressiv auf die Sanitäter los, dass er am Boden fixiert werden musste.