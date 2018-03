Autos krachen frontal zusammen: Beide Fahrer schwer verletzt

Schlimm erwischt hat es zwei Fahrer bei einem Unfall in Kirchheim: Ihre Fahrzeuge krachten auf der M1 frontal zusammen.

Schlimm erwischt hat es zwei Fahrer bei einem Unfall am Freitag auf der Kreisstraße M1 bei Heimstetten. Wie die Polizei in Haar erst jetzt mitteilt, fuhr eine 57-Jährige aus dem Landkreis Erding mit einem Pkw-Kleinbus samt Anhänger auf der M1 in Richtung Poing. Ihr entgegen kam ein 23-Jähriger aus München. Aus bislang nicht geklärter Ursache kam die Fahrerin des Gespanns nach links auf die Gegenfahrbahn und stieß frontal mit dem Wagen des Münchners zusammen.

Durch den Aufprall wurden beide Fahrer schwer verletzt. Sie musste zur stationären Behandlung ins Krankenhaus. Beide Fahrzeuge waren nach der Kollision nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Kräfte der Feuerwehr Kirchheim und der Straßenmeisterei reinigten die Fahrbahn von ausgetretener Flüssigkeiten. Für die Unfallaufnahme und Aufräumarbeiten war die Kreisstraße knapp zwei Stunden halbseitig gesperrt