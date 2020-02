Diese Metzgerei macht den besten Leberkas in ganz Bayern - es gibt ihn oft auch in München

Jetzt ist es offiziell: Experten haben den besten Leberkas in ganz Bayern gekürt. Die Metzgerei mit ihrem Verkaufsmobil setzte sich gegen Ladenbesitzer aus dem Freistaat durch.

Bei der Metzgerei Baumgartner aus Kirchheim gibt es den besten Leberkäse Bayerns.

Die Metzgerei gewann dieses Jahr beim MetzgerCup den Sonderpreis für den besten Leberkäse.

Mit ihrem Verkaufswagen ist die Metzgerei Baumgartner auf Wochenmärkten in München und Umgebung unterwegs.

Kirchheim – Der Geruch von Weißwürsten und Räucherspeck vermischt sich in dem etwa zwölf Quadratmeter großen Verkaufswagen der Metzgerei Baumgartner aus Kirchheim. Ein Dutzend getrocknete Landjäger hängen von der Wand herab, Regensburger und Bierschinken liegen schmackhaft drapiert in der Auslage, während Inhaberin Vroni Sterz stolz ein verpacktes Stück Wurst über die Theke des roten Verkaufswagen reicht – Bayerns bester Leberkäse und Sieger des MetzgerCups, einer jährlichen freiwilligen Qualitätsprüfung des Fleischerverbandes Bayern.

Metzgerei mitten im Kirchheimer Wohngebiet

Vroni Stenz und ihr Mann Andi Karasz betreiben die Metzgerei schon in der dritten Generation. Seit 1969 fährt der Familienbetrieb täglich auf ein bis zwei Wochenmärkte in der Umgebung und verkauft die in Kirchheim hergestellten Wurstwaren. Mitten in einem Wohngebiet, zwischen Einfamilienhäusern und bunten Vorgärten, ist die Produktionsstätte, die Linus Harutunian leitet. „Ab drei Uhr morgens zaubert Linus in der Wurstküche“, sagt Karasz.

Vroni Stenz: „Das Grundrezept stammt aber von meinem Großvater“

An der Zusammensetzung für den besten Leberkäse, den Titel hat Alfons Schuhbeck persönlich verliehen, experimentierte Metzgermeister Harutunian auch herum. „Das Grundrezept stammt aber von meinem Großvater“, merkt Stenz an. Besonders die handwerkliche Arbeit sei erhalten geblieben. „Wir schlagen den Käse noch in die Form“, sagt Harutunian. Für den Geschmack sorge vor allem das Rindfleisch. Nur noch wenige Metzger mischen die hochwertige Zutat in den Leberkäse. Trotzdem will Harutunian mit dem Vorurteil aufräumen, dass im Leberkäse alles verbraucht wird, was in der Metzgerei so herumliegt: „Bei uns ist es ein qualitätsvolles Produkt.“

Mehrfach preisgekrönte Metzgerei aus Kirchheim

Die Metzgerei mit zehn Angestellten stehe nicht nur für Tradition, sondern kombiniere auch Nachhaltigkeit und Regionalität. „Wir verarbeiten das ganze Schwein, das heißt von Kopf bis Fuß“, sagt Karasz. Über 70 Wurstsorten verkauft das Ehepaar auf den Wochenmärkten. Davon erhielt nicht nur der Leberkäse eine Auszeichnung, auch die Trüffelleberwurst und der Schinken der Woche haben eine Goldmedaille beim MetzgerCup gewonnen. „Uns ist es wichtig, auch eine externe Meinung einzuholen“, sagt Stenz. Sozusagen eine gewisse Eigenkontrolle. „Wir wollen ja, dass es den Kunden und uns schmeckt“, sagt Karasz.

