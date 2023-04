Bis 15. Mai muss Landesgartenschau-See voll sein – Ministerpräsident Söder übernimmt Schirmherrschaft

Von: Bert Brosch

Der südliche Teil der Landesgartenschau und der Ortsparks: eine Mischung aus neuem Gymnasium (links), Wohnbebauung von Kirchheim 20203 (rechts vorne) und vielen neuen Bäumen, Sträuchern und Wegen. © Bert Brosch

Mitte Mai will Ministerpräsident Markus Söder als Schirmherr der Landesgartenschau in Kirchheim eine Uferrandpflanze eingraben. Genau ein Jahr vor Eröffnung.

Kirchheim – Exakt ein Jahr vor der Eröffnung der Landesgartenschau (LGS), am 15. Mai 2024, wird Ministerpräsident Markus Söder (CSU) am neuen Parksee eine Uferrandpflanze eingraben und gleichzeitig die Schirmherrschaft übernehmen. „Wir sind zuversichtlich, dass der See dann auch gefüllt sein wird“, sagte Maximilian Heyland, Geschäftsführer der Kirchheim 2024 GmbH. Maximilian Heyland hatte die Nachbargemeinden eingeladen, deren Bürgermeister, Gemeinderäte, Kulturbeauftragte und Pressesprecher kamen auch zahlreich. Ihnen erläuterte Landschaftsbauer, wie sie sich an den vielen Veranstaltungen beteiligen können: am Stand des Landkreises, mit eigenen Ständen oder Darbietungen.

Wie Kirchheim den Zuschlag bekam

Zuvor berichtete er, wie es überhaupt dazu kam, dass sich die Gemeinde um den Zuschlag bewarb, eigentlich war die Landesgartenschau schon an Erlangen vergeben worden. Aber aus Geldgründen und nach einem Bürgerentscheid machte die Stadt einen Rückzieher. „Das große Ziel der Gemeinde Kirchheim, nämlich das Zusammenwachsen der beiden Ortsteile Kirchheim und Heimstetten in Form der Landesgartenschau und des großen Ortsparks, das wollen wir realisieren.“ Den Zuschlag erhielt die Gemeinde nach ihrer Bewerbung im August 2018.

Viele Bürgervorschläge fließen in Gestaltung mit ein

Zwischenzeitlich haben viele Bürger ihre Ideen und Vorstellungen eingebracht. „Die werden jetzt zum Teil auch realisiert, etwa der Parksee, der Aussichtshügel, die Mitmachgärten oder der Erhalt von viel Bestandsgrün“, sagte Heyland. Baubeginn war im Jahr 2020. Seither wurde der neue See ausgehoben, bei dem aktuell die Bodenfolie verklebt wird. Die Hauptstraße zwischen dem Jugendzentrum und dem neuen Rathaus wurde aufgelöst, ebenso der Volksfestplatz und der Parkplatz vor der Grund- und Mittelschule. Der „Wall“ wurde weitgehend abgetragen. In der Sphäre Wildnis Wege hat man angelegt, ebenso der Aussichtshügel aufgeschüttet, der eine Metallkanzel in achteinhalb Metern Höhe erhält. Zudem werden zahlreiche Geh- und Radwege quer über das Gelände angelegt. Insgesamt pflanzt man 723 neue Bäume: Zieräpfel für Neugeborene, zehn Obstbäume und 395 „gemischte Doppel“, bestehend aus heimischen Bäumen und solchen, die dem Klimawandel gewachsen sind. „Wir pflanzen über 50 000 Sträucher, Stauden, Hecken und Schilfinseln, legen fast 24 000 Quadratmeter neues Grün an. Wir verwenden keinerlei Torf und keine Spritzmittel – es wird also eine ökologische LGS sein“, sagte Heyland. In den kommenden Monaten installieren sie noch zahlreiche Spielplätze und Sportgeräte, ebenso 121 Bänke und Ruhezonen.

Zweimal musste ein Baustopp sein

Bürger und Verbände klagten gegen den neuen Parksee, dadurch gab es zwei Mal einen Baustopp, „ehe wir beide Klagen vor Gericht gewannen. Doch das verzögerte alles, sodass wir uns jetzt sputen müssen. Jeden Tag sind rund 70 Arbeiter auf dem Gelände“, so Heyland. Noch sei sein Bauleiter guten Mutes, dass alles klappt. Ab 8. Mai soll der 7300 Quadratmeter große See, an der tiefsten Stelle 3,50 Meter, aus einem Brunnen geflutet werden. Gereinigt wird das Wasser über ein Retentionsbecken mit speziellen Pflanzen ohne jegliche Chemie. „Es fließt kein Trinkwasser in den See. Er soll kein Badesee sein, sondern ein toller Erholungstreffpunkt für alle Kirchheimer, auch nach der LGS. Wichtig ist nur, dass er am 15. Mai, wenn der Ministerpräsident kommt, voll ist“, unterstreicht Heyland beim Rundgang über die Großbaustelle.

Mehrere Schichten Sand, Kies, Vlies und eine dicke Folie werden den Grund des neuen Parksees formen. © bb

Wie es weitergeht: Geschäftsführer Maximilian Heyland (2.v.l.) berichtet von den Baufortschritten. © bb