Brückenbauarbeiten: Staatsstraße 2082 bei Kirchheim gesperrt

Umleitung

Wegen Brückenbauarbeiten muss die Staatstraße 2082 bei Kirchheim gesperrt werden. Die Umleitung wird ausgeschildert.

Kirchheim – Im Bereich der Staatsstraße 2082 in Kirchheim zwischen der Kreuzung mit dem Heimstettener Moosweg (Oval) und der Florianstraße werden derzeit die Pfeiler und Fundamente für zwei neue Fußgängerbrücken gebaut. Von Freitag, 3. März, 22 Uhr, bis Sonntag, 5. März, gegen 18 Uhr, wird die Staatsstraße 2082 zum Einheben der Brückenteile, die die Staatsstraße überspannen, vollständig gesperrt, meldet das Landratsamt. Der Verkehr wird durch den Kirchheimer Ortsbereich umgeleitet.

Umleitung mitten durch Kirchheim

Die Umleitung wird in beiden Fahrtrichtungen wie folgt ausgeschildert: Heimstettener Moosweg – Münchner Straße – Pfarrer-Caspar-Mayr-Platz – Erdinger Straße und umgekehrt. Die Querung der Staatsstraße am Heimsettener Moosweg bleibt möglich, genauso wie die Querung über die Brücke im Zuge der Heimstettner Straße zwischen Kirchheim und Heimstetten. Das Gewerbegebiet ist von Landsham/Pliening her anfahrbar und über die Erdinger Straße aus Kirchheim erreichbar. Die Linienbusse des MVV sind von der Sperrung nicht betroffen.