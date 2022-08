Campus Kirchheim: Anwohner sorgen sich um Verkehr

Von: Andreas Sachse

„Wir wollen gemeinsame Lösungen“: Mit Planern und Architekten liefen die Anwohner über das Gelände. © an

Die Architekten haben Interessieren bei einem Rundgang die Pläne für den Campus Kirchheim vorgestellt. Die sehen vor, dass mit Rädern statt Autos gefahren wird. „Das ist doch Wunschdenken“, sagte ein Teilnehmer.

Kirchheim – Schneller als erwartet könnte der Campus Kirchheim bebaut werden. Währendessen fürchten Anwohner zusätzlichen Verkehr und Emissionen. Bei einem Rundgang mit künftigen Nachbarn suchten die Architekten des geplanten Wohn- und Gewerbeparks an der Merowingerstraße das Gespräch.

Innerhalb nur weniger Jahre soll sich die 73.000 Quadratmeter große Industriebrache zwischen Staatsstraße und Merowingerhof in ein neues Quartier verwandeln. Arbeiten, Wohnen und soziales Leben sollen in dem großzügig durchgrünten Campus, aufeinander abgestimmt, als Bereicherung des Ortszentrums erlebt werden. Die markante Sheddach-Halle bleibt als identitätsstiftendes Bauwerk erhalten. Dort sollen innovative Betriebe einziehen. Stadtplaner Rene Karnott denkt an eine Alm in Originalgröße mit Biergarten, an innovative Startups. Als Blickfang dient das bis zu siebenstöckige Bürohaus, in dem sich der IT-Spezialist „Genua“ ausbreiten darf. Als Prunkstück des Quartiers soll die Kran-Anlage an der Stirnseite der Halle zu einem Spielplatz mit Kletterwand für Jugendliche umfunktioniert werden. „Das wird eine Sensation“, schwärmte Landschaftsplanerin Stefanie Jühling: „Für die Altersgruppe gibt es sonst nichts.“

„Leider liegt es nicht an uns, das Beste auch herauszuholen“

In rund 250 Wohnungen werden bis zu 650 Leute leben. Modelle für altersgerechtes Wohnen und geförderter Wohnbau sehen Begegnungsorte und Radwerkstätten vor. Dienstleister, kleine Handwerksbetriebe und Einzelhandel, über den Campus verteilt, sollen es den Bewohnern schmackhaft machen, das Auto möglichst oft stehen zu lassen.

Über das Konzept der kurzen Wege und den Verzicht auf lärm- und verkehrsintensives Gewerbe wollen die Planer den Anwohnern Großlastverkehr ersparen. „Wir wollen gemeinsame Lösungen“, versicherte der Stadtplaner Daniel Schreyer. Ob die Rechnung aufgeht, war während des gemeinsamen Rundgangs nicht zu erkennen. Zu groß die Sorge der Anlieger der jetzt schon übermäßig zugeparkten Überrheiner-, Florian oder Merowingerstraße, bei all der Planung den Kürzeren zu ziehen. So beschwerte sich einer, dass die viel zu engen Straßen zu einem Gutteil von Campus-Beschäftigten zugestellt seien. Ein Frau bangt um ihre Kinder. „Oh Gott!“, entfuhr es einem hochgewachsenen 25-Jährigen aus der Florianstraße. Dass gestresste Familienväter der kurzen Wege wegen für den Wocheneinkauf aufs Radl umsteigen, vermag Paul Westerhoff sich nicht vorzustellen: „Das ist doch Wunschdenken!“ Was die Stadtentwickler den zwei Dutzend Anwohnern während des Rundgangs präsentierten, war eine Planung in idealtypischer Manier. „Leider liegt es nicht an uns, das Beste auch herauszuholen“, verriet Stefanie Jühling auf Anfrage. Es komme darauf an, in wie weit der Gemeinderat bereit ist, die Pläne mitzutragen und Zugeständnisse zu machen.

