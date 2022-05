Jetzt hat auch Heimstetten seinen Maibaum

Von: Bert Brosch

Hunderte Besucher schauten dem Aufstellen des Maibaums in Heimstetten zu. © Bert Brosch

Jetzt hat auch Heimstetten endlich seinen Maibaum. Der „Hoaschdenger Kegelclub“ stellte seine 30 Meter lange, blau-weiß bemalte und mit 18 Tafeln verzierte Fichte vor dem „Meiler-Haus“ in Heimstetten auf. Hunderte Bürger feierten mit.

Heimstetten - Die Gemeinde Kirchheim hat in diesem Jahr zwei Maibäume: Die Kirchheimer Burschen stellten ihren am 1. Mai auf, der Heimstettener Kegelclub seinen jetzt vier Wochen später.

Baum-Stifter Franz Hiltmair fuhr den Baum noch einmal auf seinem grauen, perfekt hergerichteten Bulldog „Schlüter AS 22“ über den Moosweg und die Hauptstraße bis vor das Meiler-Haus. Dort warteten schon Hunderte Schaulustige, die Musikkapelle Kirchheim unter der Leitung von Reinhard Hagitte und Kranfahrer Christoph.

Nach gut einer Stuinde stand der neue Maibaum vor dem Meiler-Haus in Heimstetten. © Bert Brosch

Baum-Verantwortliche hat alles im Blick

Ruckzuck war der Baum an seinen Stahl-Schäkel angehängt, und innerhalb von wenigen Minuten hing der zwei Tonnen schwere Baum zunächst quer, dann kippte das breite Ende immer mehr Richtung Boden. Dort wartete schon „Baum-Verantwortlicher“ Oliver Albers – ein Schreiner– mit seinem Team. Sie waren verantwortlich für das Fällen und Lagern des Baums im Wald, das Schöpsen, schließlich das Hobeln und Schleifen in der Wachhütte. „Die Bemalung hatte dann ein anderes Team übernommen, wir sind wieder zuständig für das sichere Aufstellen“, sagt Albers.

Die Maibaum-Spender Lotte und Franz Hiltmair. © Bert Brosch

Nach ein paar Minuten stand der Baum in seiner Halterung, eine meterlange Schraube am Fuß wurde durch den Baum gedreht und gesichert. Dann hielten acht dicke, frisch gefettete 24er-Schrauben in gut zwei Meter Höhe den Baum mit stählernen Ringen in seiner Halterung. „Das war heute mein vierter Baum, den ich in Heimstetten aufgestellt habe, und alles hat wie immer perfekt geklappt“, sagte Albers stolz. Es folgte tosender Applaus, zwei Stücke der Musikkapelle und zwei Acapella-Darbietungen des Männergesang-Vereins Heimstetten unter der Leitung von Christian Danner: „Grüß Gott du schöner Mai“, gefolgt von „Ein Bier macht den Durst erst schön“.

Nach der schweißtreibenden Arbeit des sicheren Verschraubens vom Maibaum gönnte sich der Baum-Verantwortliche Oliver Albers (links), Baum-Spender Franz Hiltmair und dem Team einen kühlen Schluck Bier. © Bert Brosch

Fünf Wochen Maibaumwache

Kegelclub-Vorsitzender Jonathan Freudenblum bedankte sich beim Baumspender-Ehepaar Hiltmair, der Gemeinde, den beiden Feuerwehren aus Heimstetten und Kirchheim für die Absperrungen und die Hilfe beim Aufstellen. „Fünf Wochen haben wir jetzt gemeinsam den Baum bewacht, verschönert und an ihm gefeiert. Jetzt steht er endlich.“

Wollen später auch mal zum Hoaschdenger Kegelclub: Sophia und Sophia (beide 6) sowie Benno (8). © Bert Brosch

Bürgermeister Maximilian Böltl (CSU) freute sich, dass „wir nach zwei Jahren endlich wieder alle gemeinsam feiern können. Wir sollten dies heute auch tun, denn keiner weiß, was der Herbst und Winter bringen werden.“ Doch auch wenn man an so einem Tag wieder einmal daran erinnert werde, dass in Bayern alles ein bisschen schöner ist und „es am allerbesten im Herzen von Hoaschdeng ist“, so erinnerte Böltl auch an die, denen es nicht gut gehe. „Zeigen wir uns auch an so einem Tag solidarisch mit den Schwachen und Verfolgten.“