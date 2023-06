Dutzende Anzeigen wegen falschen Parkens: Nachbar schickt Beweise an Polizei

Der Pilarweg in Kirchheim: eigentlich ein Fußweg, seit Jahrzehnten von den Anwohnern zum Aus- und Einladen genutzt. Einem Nachbar weiter weg ist das ein Dorn im Auge.

Anwohner beantragen Umwidmung von Fußweg

Von Bert Brosch

Die Anwohner in den Einfamilien-Reihenhäusern im Pilar- und Ludmillaweg in Kirchheim bekommen jedes Mal eine Anzeige, wenn sie zum Be- oder Entladen kurz mit dem Auto auf den Fußweg fahren.

Kirchheim – Ein Nachbarschaftsstreit in Kirchheim beschäftigt derzeit Polizei, Gemeinde und Justiz. Ein Nachbar der Anwohner am Pilar- und Ludmillaweg informiert immer dann die Polizei, wenn die Bewohner ihren Wagen zum Entladen kurz vor der Haustür parken. Einer erhielt 70 Anzeigen.

Viele der 17 Parteien in den Einfamilien-Reihenhäusern im Pilar- und Ludmillaweg wohnen dort seit 40 Jahren. Schon immer war die Zufahrt zu ihren Häusern ein ausgeschilderter Fußweg, den alle zum Aus- und Einladen benutzten. Seit einiger Zeit überzieht ein verärgerter Nachbar weiter weg sie dafür mit Anzeigen.

Jahrzehnte funktionierte alles gut

„Wir wissen ja alle, dass das ein reiner Fußweg ist. Aber Jahrzehnte waren wir uns einig, dass den jeder kurz zum Ein- und Ausladen von Einkäufen, vor oder nach Urlauben oder auch wenn jemand nicht gut zu Fuß ist, benutzen darf“, sagt der Sprecher der „PiLu“-Eigentümergemeinschaft, der wie alle anderen Anwohner seinen Namen nicht in der Zeitung lesen möchte. „Da gab es nie Probleme“, sagt eine Dame. „Keiner hat da geparkt, alle fuhren Schrittgeschwindigkeit, es ging nur kurz ums Be- oder Entladen.“

Leider, so sind sie sich einig, wurden Pilar- und Ludmillaweg vor 40 Jahren als Fußgängerweg ausgeschildert. Das wollen sie jetzt gerne ändern, etwa mit einem Zusatzschild „Be- und Entladen erlaubt“ oder „Anlieger frei“.

Bitte ums Umparken

Der Grund für ihren Antrag bei der Gemeinde Kirchheim: Vor einigen Monaten zog jemand in eine angrenzende Straße – eigentlich weit weg von den „PiLu“-Bewohnern. „Er stellte seinen Anhänger am Pilarweg ab. Weil er damit einen Parkplatz blockierte, baten ihn die Pilarweg-Anwohner ums Umparken.

Beginn der Anzeigenserie

Das war der Beginn für die Anzeigenserie. Eine Frau aus dem Ludmillaweg schildert: Jeden, der mit dem Auto da reinfahre, werde fotografiert und bei der Polizei in Haar angezeigt. Alle „PiLu“-Bewohner erhielten so mehrfach Post von der Polizei. Dreimal kam es zu Gerichtsverhandlungen. Sämtliche Versuche, mit dem Nachbarn ins Gespräch zu kommen, seien gescheitert.

Im Februar stellten sie daraufhin den ersten Antrag bei der Gemeinde auf Umwidmung der Wege, im Mai wollte der Kirchheimer Bauausschuss darüber beraten. Ganz kurzfristig nahm Bürgermeister Maximilian Böltl (CSU) den Punkt von der Tagesordnung. Jetzt sollte endlich eine Entscheidung fallen, die Verwaltung hatte ihre negative Stellungnahme zur Umwidmung abgegeben, ebenso das Landratsamt München.

„Unrechtmäßig gelebte Praxis“

Hauptgründe für die Ablehnung durch die Verwaltung sind, dass nicht alle Grundstücksbesitzer dem Antrag zugestimmt hätten, dass man mit einer Umwidmung die „unrechtmäßig gelebte Praxis legitimieren wolle“, dass bei der Freigabe für Anlieger und Lieferanten der Verkehr stark zunehmen würde und dass eventuell Notfahrzeuge bei ihrer Zufahrt massiv behindert werden könnten. „Das ist juristisch ganz komplex und verzwickt, nun haben wir noch zwei Stellungnahmen dazu erhalten. Diese wollen wir erst prüfen, bevor wir eine Entscheidung fällen“, sagte Böltl und empfahl eine erneute Vertagung. Es gebe in Kirchheim viele derartiger Wege, überall einige man sich gütlich. „So etwas wie hier, hatten wir zum Glück noch nie.“

Hoffen auf den Bauausschuss

Die „PiLu“-Bewohner sind enttäuscht über die erneute Verschiebung, sind aber recht zuversichtlich, dass der Bauausschuss trotz der ablehnenden Stellungnahme von Verwaltung und Landkreis in ihrem Sinne entscheiden werde. „Wenn das Einfahren so streng verboten wäre, dann macht es doch überhaupt keinen Sinn, dass man sich bei der Gemeinde für zehn Euro eine Genehmigung für ein einmaliges Befahren holen kann“, sagt eine Frau. Jetzt soll im Juli über den Fall entschieden werden, der auch Auswirkungen auf viele andere Zufahrtswege im Ortsgebiet haben könnte.