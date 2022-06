Eigener Garten auf der Landesgartenschau Kirchheim: Bewerbungsfrist läuft

Von: Bert Brosch

Teilen

Gartenschauen leben von der Beteiligung, sagen Alissa Teixeira-Parente (l.) und Janina Eckert. © Bert Brosch

Das grobe Programm für 145 Tage Landesgartenschau (LGS) in Kirchheim steht bereits, nun sollen es Vereine und Bürger mit Leben füllen. Man kann sich sogar um einen eigenen Bürgergarten bewerben.

Kirchheim – Zwei Jahre vor Beginn der Landesgartenschau (LGS) in Kirchheim am 15. Mai 2024 labe die LGS-Verantwortlichen Vereine aus dem Ort und dem Umland eingeladen. Das Interesse war groß. Alissa Teixeira-Parente ist zuständig für das Veranstaltungsprogramm, Janina Eckert für das Kinder- und Jugendprogramm. Sie erläuterten den gut 30 erschienenen Vereinen und Interessengemeinschaften zunächst die Grundidee der LGS, den räumlichen Aufbau mit fünf Sphären sowie das bereits bestehende Programm-Gerüst.

Gartenschauen leben von der Beteiligung

„Gartenschauen leben von der Beteiligung verschiedener Vereine, Initiativen und Institutionen. Je größer das Engagement von vielen Unterstützern aus der Region ist, desto vielfältiger und spannender wird die gesamte Gartenschau“, sagte Alissaa Teixeira-Parente. „Uns ist es sehr wichtig, dass die LGS eine Veranstaltung für alle Generationen wird. Dazu gibt es nicht nur den Generationenplatz in der Nähe des Seniorenzentrums Collegium 2000, sondern auf dem gesamten Gelände Pavillons, Bühnen, Spielplätze“, ergänzte Janina Eckert. Beide richteten an die Vereine wie auch an Privatpersonen den Aufruf, sich bei ihnen zu melden, wenn sie etwas vor- oder aufführen oder sich kreativ beteiligen wollen.

Vereine können aus dem Veranstaltungsprogramm auswählen

Die Vereine können dazu aus dem Veranstaltungsprogramm den Bereich auswählen, der am besten zu ihnen und ihren Aktivitäten passt. Die bereits erarbeitete Programmplanung reicht dabei von Konzerten und täglichen Live-Acts auf den diversen Bühnen über Vorträge und Praxis-Workshops zu den Themen Umweltschutz, nachhaltige Stadtentwicklung, Klimaschutz, Artenvielfalt und den neuesten Trends aus der Welt der Gartengestaltung und Blumen. Bei Mitmachangeboten und DIY-Workshops kann jeder Besucher selbst Hand anlegen.

„Forschen, lachen, selber machen“

Unter der Überschrift „Forschen, lachen, selber machen“ werden Kinderfeste, Mitmachkonzerte, Walking Acts, Bastelaktionen oder Rallyes für Kinder und Jugendliche angeboten. Unter anderem lädt der riesige Spielplatz „Keltenwelten“ auf3000 Quadratmetern zum Entdecken und Toben ein.

Umweltbildungsprogramm für Kindergarten- und Schulkinder

Spannende Wissensvermittlung für Kindergarten- und Schulkinder gibt es im Umweltbildungsprogramm der Bayerischen Landesgartenschauen, der „Schule im Grünen“. Unter dem Motto „Sinnesreisen und Stunden zum Genießen“ kann man eintauchen in wildwuchernde, floristisch inszenierte Blütenträume. Die Ausstellungsbeiträge der Landschaftsgärtner inspirieren zu natürlicher Grüngestaltung auf kleinen Balkonen, in Reihenhausgärten oder auf größeren Gartenflächen. „Wir haben noch ganz viel Platz im Programm, die Vereine sollten sich dennoch rasch bei uns melden“, rief Teixeira-Parente auf. Der Kontakt per E-Mail: alissa.teixeira-parente@lgs2024.de

Privatpersonen können sich mit Bürgergärten beteiligen

Privatpersonen können sich mit Bürgergärten beteiligen. Bis 31. Oktober kann man sich bewerben, wenn man eine Parzelle von drei auf zwei Meter bepflanzen und pflegen möchte. Angelegt werden sollen Nutzgärten für Selbstversorger, also Obst und Gemüse, oder auch schöne Blühgärten wie auch Flächen mit Nutzen für Tiere. Reine Erholungsflächen werden nicht gewünscht, auch kein gewerblicher Anbau von Obst oder Gemüse. Wer Interesse hat, sollte eine kurze Skizze des Nutzgarten-Konzepts einreichen unter info@lgs2024.de und erklären, wie man die Pflege des Gartens sicherstellen will.