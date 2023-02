Endlich Baubeginn in Kirchheim: Spatenstich für das zweite Haus für Kinder

Platz für 242 Kinder und 14 Mitarbeiter

Von Bert Brosch schließen

Auch wenn der Baubeginn des Kinderhauses sich hinausgezögert hat, die Verantwortlichen ließen sich die Laune nicht verderben beim Spatenstich in Kirchheim. Im Gegenteil. Ihnen fiel ein Stein vom Herzen.

Kirchheim – Der Baubeginn für das zweite Haus für Kinder an der Martin-Luther-Straße sollte eigentlich im Sommer 2022 sein, die Fertigstellung zwei Jahre später während der Landesgartenschau. Jetzt verschiebt sich alles um ein halbes Jahr, im Frühjahr 2025 sollen 200 Kinder in acht Hortgruppen, 42 Kinder in drei Diagnose-Fördergruppen sowie bis zu 14 Personen in die sieben Wohnungen im Obergeschoss einziehen.

Zum Spatenstich waren neben der Kirchheimer Stadtspitze und Verwaltung auch Landrat Christoph Göbel (CSU) und Bayerns Familienministerin Ulrike Scharf (CSU) gekommen. „Wir bauen hier ein Haus für drei Einrichtungen: die angrenzende Martin-Luther-Grundschule, das sonderpädagogische Zentrum der Rupert-Egenberger-Schule, die zur Zeit noch in Unterschleißheim und Feldkirchen Standorte hat sowie den Hort mit 200 Plätzen, der von der AWO betrieben wird“, sagte Bürgermeister Maximilian Böltl. Zudem würden auf das Dach noch sieben Wohnungen für die Mitarbeiter des Hauses gebaut. „Wir hoffen so, dem großen Problem der Personalnot bei sozialen Einrichtungen entgegenwirken zu können. Es gibt auch schon heute die Option, da noch einen Stock mit Wohnungen drauf zu setzen“, sagte Böltl. Von den aktuellen Gesamtkosten von 22 Millionen Euro übernimmt der Landkreis München 2,6 Millionen Euro, er hat zudem einen Teil des Grundstücks erworben. Der Freistaat bezahlt insgesamt fünf Millionen Euro, davon die Regierung von Oberbayern 1,2 Millionen Euro für die Wohnungen. Gut 14,4 Millionen Euro bleiben somit an der Gemeinde Kirchheim hängen.

An das Projekt immer geglaubt

Landrat Christoph Göbel lobte zunächst Bürgermeister Böltl und die Gemeinde Kirchheim: „Die haben immer an das Projekt geglaubt und weiter geplant, auch wenn es mit den vielen Beteiligten nicht immer ganz einfach war. Aber was jetzt hier entsteht, das ist gelebte Inklusion, darauf können wir echt stolz sein.“

Standort des Förderzentrums ideal gewählt

Göbel hält den Standort des dritten Förderzentrums im Landkreis für ideal gewählt, „nicht nur die Nähe zur Martin-Luther-Grundschule und der guten Erreichbarkeit für die lernschwachen Kinder der Rupert-Egenberger Schule aus dem Osten des Landkreises, auch am Eingang zur künftigen Landesgartenschau und dem Ortspark, das passt sehr gut.“

Familienministerin bekräftigt Ganztagesversprechen

Familienministerin Ulrike Scharf bekräftigte das Ganztagesversprechen der Staatsregierung: „Wir ermöglichen den Ausbau von 130 000 neuen Ganztagsplätzen bis 2028. Der Ganztagsausbau dient den Familien in Bayern – sie brauchen eine verlässliche Kinderbetreuung.“ Das sei die familien- und sozialpolitische Verantwortung der Zeit, der man sich aktiv stelle. „Wir setzen mit dem Ganztagsausbau ein wuchtiges Signal für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf“, sagte Scharf.

Sonderförderungen schon jetzt möglich

Da ab dem Schuljahr 2026/2027 stufenweise ein Rechtsanspruch auf Ganztagesbetreuung für Kinder im Grundschulalter eingeführt wird, unterstützt das Familienland Bayern die Kommunen dabei tatkräftig. Gemeinden könnten schon jetzt Unbedenklichkeitsbescheinigungen für die Sonderförderung aus dem künftigen Landesförderprogramm „Ganztagsausbau“ erhalten, um ihre Projekte voranzutreiben. „Diese attraktive Möglichkeit hat die Gemeinde Kirchheim beim Haus für Kinder II genutzt“, sagte Scharf. „Wir hoffen, dieses Haus fristgerecht und kostentreu in zwei Jahren übergeben zu können“, schloss Maximilian Böltl.