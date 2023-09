„Erfolg gleich null“: Asyl-Helfer geben Wohnungssuche für Flüchtlinge auf

Von: Carina Ottillinger

In Kirchheim verzögert sich seit Monaten wegen Lieferengpässen der Einzugstermin ins Containerdorf. © Gerald Förtsch

Sobald Flüchtlinge eine offizielle Aufenthaltserlaubnis haben, müssen sie baldmöglichst aus den staatlichen Unterkünften ausziehen. Was aber passiert, wenn sie keine Wohnung finden?

Landkreis – Im Landkreis München betrifft das aktuell 2700 Menschen. „Die Lage ist katastrophal“, sagt Rolf Siegel, Vorsitzender im Helferkreis Asyl Kirchheim. „Es ist unmöglich für anerkannte Flüchtlinge, eine eigene Wohnung zu finden. Eine vergebliche Suche.“ Er persönlich kenne nur eine Frau, die mit Partner eine Wohnung gefunden habe.

Die gesamte Wohnungssituation im Münchner Raum ist angespannt, so Siegel. Kaum ein Vermieter wolle Mieter mit Grundsicherung. „Zum Teil lässt sich das nachvollziehen, auch wenn es traurig ist“, sagt Siegel. Viele würden vor Menschen aus anderen Ländern zurückschrecken. Auch die Mietdauer spiele eine Rolle. Bei Ukrainern sei nicht absehbar, wie lange sie wohnen bleiben.

Fertigstellung der Container-Unterkünfte verzögert sich

Die erfolglose Wohnungssuche ist das eine, aber was Siegel fast noch mehr ärgert: Die Verzögerung der Containersiedlung mit 210 Plätzen im Lindenviertel am Schlehenring in Kirchheim. Seit einem Jahr verschiebt sich die Fertigstellung. Der Einzugstermin war für Mitte August geplant. Zuständig ist das Landratsamt München. „Das kann ich nicht nachvollziehen“, sagt Siegel. Auf Anfrage meldet das Landratsamt dem Münchner Merkur, dass weltweite Lieferengpässe für Container zu Verzögerungen führen. Neben Kirchheim sind auch die geplanten Unterkünfte in Ottobrunn und Grünwald betroffen.

Die 50 untergebrachten Menschen im Hotel Dormero in Kirchheim müssen sich noch etwas gedulden. Genauso wie die 15 in den Privatunterkünften. Die Gastgeber hätten nicht damit gerechnet, diese Menschen so lange aufnehmen zu müssen. „Das ist verständlich“, sagt Siegel. „Im Winter rechnen wir mit weiteren Flüchtlingen. Bis dahin muss etwas passieren.“

200 Ukrainer in Wohnungen vermittelt

Knapp wird es auch in Garching. „Die Flüchtlingsunterkunft bei uns ist mit 200 Menschen voll“, sagt Nicola Gerhardt, Leiterin des Helferkreis Asyl Garching. „Die Erweiterung hat sich massiv verzögert.“ Der Einzug war für das Frühjahr geplant. Dann Hochsommer. Das Kontingent soll auf 400 verdoppelt werden. „Das ist eine riesige Herausforderung“, sagt Gerhardt.

Die Wohnungssuche auf dem freien Markt ist in Garching besser gelaufen. Der Helferkreis hat 200 Ukrainer in Wohnungen vermittelt. Für die Geflüchteten aus ferneren Ländern mit einer offiziellen Aufenthaltserlaubnis hat der Helferkreis die Wohnungssuche aufgegeben. „Der Erfolg war gleich null“, sagt Gerhardt. Nur vereinzelt hätten ein paar über Beziehungen eine Wohnung gefunden. Das sei fatal für die Integration. Sie sagt: „Für ein vernünftiges Zusammenleben brauchen diese Menschen ein eigenes Zuhause.“

Helferkreis in Neubiberg sagt: „Das ist nicht unsere Aufgabe“

Der Helferkreis Asyl in Neubiberg ist das Projekt Wohnungssuche gar nicht erst angegangen. „Darum kümmern wir uns nicht“, sagt Christine Schuck. „Das ist nicht die Aufgabe des Helferkreises.“ In Neubiberg sei die Wohnungssuche enorm schwierig. Und noch hätte die Kommune freie Kapazitäten. Das Containerdorf ist zu 80 Prozent belegt. Aktuell wohnen dort 340 ukrainische Geflüchtete. 70 Menschen sind privat bei Familien untergebracht.