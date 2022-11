Halbseitige Sperrung der Kreisstraße M 1 in Kirchheim

Neuer Bauabschnitt

Bis zum 11. Dezember müssen die Kirchheimer auf der Strecke der Kreisstraße M1 weiterhin auf Wartezeiten rechnen.

Kirchheim - Seit Ende Mai finden Bauarbeiten an der Kreisstraße M 1 statt. Dies hat immer wieder unterschiedliche Straßensperrungen zur Folge. Der Bau des Kreisverkehrs an der Kreuzung mit der Weißenfelder Straße ist inzwischen abgeschlossen. Jetzt wird in mehreren Bauabschnitten noch ein neuer Geh- und Radweg an der Kreisstraße M 1 zwischen Weißenfelder Straße sowie östlich der Ammerthalstraße in Kirchheim gebaut. Bis längstens 11. Dezember finden deshalb unterschiedliche Straßensperrungen statt.

Beginn mit nächstem Bauabschnitt

Heute, am 11. November, wird mit dem Bau der Überquerungshilfe und der neuen Bushaltestelle auf der Südseite der Kreisstraße M 1 der nächste Bauabschnitt begonnen. Für diese Arbeiten muss die Kreisstraße M 1 weiterhin halbseitig gesperrt und der Verkehr mittels Baustellenampel geregelt werden. Auch die Sperrung der Ammerthalstraße bleibt weiterhin bestehen. Der Verkehr in die Ammerthalstraße, als auch aus der Ammerthalstraße kommend, wird über die Feldkirchner Straße und die Weißenfelderstraße umgeleitet. Die Arbeiten dauern voraussichtlich bis Mitte Dezember. mm