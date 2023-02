War es Sprengstoff? Bande knackt Zigarettenautomaten - Großfahndung mit Hubschrauberunterstützung

Von: Günter Hiel

Am S-Bahnhof Heimstetten (Archivfoto) © Bert Brosch (Archiv)

Eine Bande hat Zigarettenautomaten in Heimstetten und Dornach geknackt; gesprengt wahrscheinlich, darauf weisen Zeugenaussagen hin.

Aschheim/Kirchheim - Am Montag, 6. Februar, gegen 5 Uhr, haben über den Polizeinotruf 110 mehrere Personen mitgeteilt, dass es zu einem lauten Knall am S-Bahnhof Heimstetten (Gemeinde Kirchheim) gekommen sei. Anschließend wurden vier Personen mit Taschen beobachtet, wie sie über den angrenzenden Parkplatz davonliefen. Die vier waren dunkel gekleidet und schleppten Sporttaschen.

Großfahndung mit 17 Streifen, Spürhund und Polizeihubschrauber

Vor Ort stieß die Polizei auf einen auf dem Boden liegenden, völlig zerstörten Zigarettenautomaten. Die Täter hatten sowohl das Bargeld als auch die Zigaretten gestohlen. Trotz sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen mit 17 Streifen, einem Spürhund und Polizeihubschrauber konnten die vier Verdächtigen mit der Beute entkommen.

Weiterer zerstörter Zigarettenautomat in der Bahnhofstraße Dornach

Noch während der Fahndungsmaßnahmen teilte ein Anwohner über den Polizeinotruf 110 mit, dass in der Bahnhofstraße in Dornach (Gemeinde Aschheim) ebenfalls ein völlig zerstörter Zigarettenautomat lag. Auch in diesem Fall waren Bargeld und Zigaretten das Ziel der bislang unbekannten Täter, meldet die Polizei. Nach derzeitigem Ermittlungsstand war die Tatzeit in Dornach zwischen Sonntag, 5. Februar, 20 Uhr, und Montag, 6. Februar, 6 Uhr.

Spurensicherung rückt an

An beiden Einsatzorten rückte die Spurensicherung an. Sowohl zur genauen Ursache der jeweiligen Zerstörung, als auch der Höhe des jeweiligen Beute- und Sachschadens kann die Polizei derzeit noch keine Aussage treffen, da sie Bestandteil der aktuellen Ermittlungen sind. Wobei ein Knall und völlige Zerstörung doch stark auf eine Explosion hindeuten. Im vergangenen Jahr hatte es im Hasenbergl ähnliche Taten gegeben; wobei die Polizei eher nicht von einem Zusammenhang ausgeht.

Kripo sucht Zeugen

Das Fachkommissariat 52 (Einbruchskriminalität) der Münchner Kriminalpolizei führt in beiden Fällen die weiteren Ermittlungen und sucht Zeugen: Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich des S-Bahnhofes Heimstetten und der Bahnhofstraße in Dornach Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesen Taten stehen könnten? Hinweise an das Polizeipräsidium München, Kommissariat 52, Tel. 089/2910-0, oder jede andere Polizeidienststelle.