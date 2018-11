Drei Maskierte stürmen in Gaststätte - sie bedrohen Mitarbeiter mit einer Pistole

Drei maskierte Täter haben am Mittwoch eine Gaststätte in Heimstetten überfallen und die Mitarbeiter mit einer Pistole bedroht.

Heimstetten - Eigentlich wollte sich der Betreiber einer Gaststätte in der Glockenblumenstraße in Heimstetten in wenigen Minuten mit seiner Frau in den Feierabend verabschieden. Schließlich hatte er schon seit 45 Minuten zu. Doch dann kam alles anders.

Gegen 23.15 Uhr drangen laut Polizei am Mittwoch drei vermummte Unbekannte durch die Hintertür in die Gaststätte ein. Mit einer Pistole und einem Stock bedrohten sie den Betreiber und seine Frau und forderten Geld. Da die Kasse nicht mehr in der Schublade war, durchsuchten die Maskierten mehrere Schränke und flüchteten nach wenigen Minuten mit einer Handtasche, in der sich etwas Bargeld befand.

Die Mitarbeiter alarmierten die Polizei. Umfangreiche Fahndungsmaßnahmen mit rund 20 Fahrzeugen blieben jedoch erfolglos.

Der Betreiber und seine Frau sind nach dem Überfall geschockt. „Ich habe definitiv Angst“, sagte er gegenüber dem Münchner Merkur. Von dem Überfall lässt er sich nicht unterkriegen. Er arbeitet weiter. Auch, wenn er ein mulmiges Gefühl hat.

Täterbeschreibung

Zu den Tätern gibt es nur wenige Informationen. Die Männer sind etwa 1,70 bis 1,80 Meter groß, waren dunkelgrau gekleidet und vermummt.

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 21, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

