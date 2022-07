Pfleger löst schwierigen Einsatz in Altenheim aus

Von: Martin Becker

Die Polizei stößt bei einem Einsatz in Heimstetten auf allerlei Widerstand. © Rene Ruprecht /dpa

Aggressive Stimmung herrschte bei einem Polizeieinsatz in einem Seniorenzentrum. Unbeteiligte solidarisierten sich mit einem Pfleger gegen die Einsatzkräfte.

Heimstetten – Bei einem etwas aufwändigeren Polizeieinsatz in einem Seniorenzentrum in Heimstetten sind am Samstagabend zwei Beamte verletzt worden. Ein Altenpfleger (24), dessen Verhalten den Einsatz ausgelöst hatte, wurde angezeigt wegen Widerstand, Angriff auf Vollstreckungsbeamte, Bedrohung und Beleidigung.

Doch der Reihe nach. Gegen 22.55 Uhr informierten Mitarbeiter des Seniorenzentrums den Rettungsdienst und die Polizei, weil einer ihrer Kollegen psychisch auffällig wirke und sie mit der Situation nicht mehr zurechtkämen. Unter anderen, so hieß es, wolle der 24-Jährige aus dem Landkreis München einem Fenster springen.

Ein größeres Aufgebot an Einsatzkräften (Rettungsdienst, Freiwillige Feuerwehr Kirchheim, eine Streife der Polizeiinspektion 27) rückte an. Aus Gründen der Eigensicherung sollte der Mann durchsucht werden – aber nach einer entsprechenden Belehrung schlug er um sich, leistete Widerstand und versuchte zu fliehen, teilt das Polizeipräsidium München mit. Die beiden Polizeibeamten fixierten den 24-Jährigen am Boden; dabei mussten sie sich mehrfach sittlich abwertende Äußerungen anhören.

Asylbewerber und Arbeitskollegen solidarisieren sich

Nun heizte sich die Situation plötzlich auf: Ohne die Vorgeschichte zu kennen, solidarisierten sich mehrere Bewohner einer benachbarten Unterkunft für Asylsuchende sowie Arbeitskollegen aus dem Seniorenzentrum mit dem 24-Jährigen, indem sie gegen den Polizeieinsatz gifteten Auch der an den Armen fixierte Altenpfleger leistete mit Fußtritten Widerstand.

Um die gesamte Situation zu beruhigen – sowie aus Gründen der Eigensicherung – forderte die Polizei weitere Streifen zur Unterstützung an. Vier weitere Streifen trafen kurze Zeit später ein, gegen mehrere Personen wurden Platzverweise erteilt, erst dann beruhigte sich die aggressive Situation vor Ort. Unter Polizeibegleitung wurde der 24-Jährige vom Rettungsdienst aufgrund seines gefährdenden Verhaltens in ein psychiatrisches Krankenhaus gebracht.