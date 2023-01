Heimstettner Familie produziert jetzt auch Senf

Von: Laura May

Süß oder scharf gibt’s den Karghof-Senf. © Privat

Altes Saatgut und neue Ideen: Die nächste Generation führt Karghof in Heimstetten im Einklang mit der Natur. Nun gibt‘s auch Senf.

Heimstetten – Veronika Böltl probiert immer wieder neue Dinge auf dem Karghof. Sie vermietet Parzellen für Urban Gardening, rettet Hühner aus Legebatterien (wir berichteten) und achtet als Imkerin auf optimale Bedingungen für ihre Bienen – die brauchen vor allem Blüten.

„Mir ist es wichtig, Kulturpflanzen anzubauen, die für Insekten interessant sind – und die wir regional vermarkten können,“ sagt die 33-Jährige. Gängige Sorten wie Weizen haben keine Blüte für die Bienen. Außerdem sollten die angebauten Pflanzen zu unterschiedlichen Zeitpunkten blühen. Denn: Davon hängt die Honigproduktion ihrer Bienen ab.

4,50 Euro pro 200ml Glas

„Nach der Rapsblüte ernten wir eigentlich den meisten Honig, aber danach wird’s mau.“ Oder wurde es zumindest, bis Veronika Böltl und ihr Mann Alexander Böltl begannen, wieder Sorten anzubauen, die in der Region lang vergessen schienen. „Mit Senf und Goldlein konnten wir den Blühzeitraum um zwei Monate verlängern“, schwärmt die gelernte IT-Beraterin.

Der Anbau alter Nutzpflanzen hat nicht nur für die Bienen Vorteile. Sie lassen sich auch zu gesunden und leckeren Produkten verarbeiten. Aus Senf und Lein entsteht nach Pressung Öl. „Leinöl macht schön“, so sagt man. Senföl eignet sich gut zum Braten, da es hoch erhitzbar ist. Übrig bleibt ein Presskuchen, der dann zu Senfmehl vermahlen wird, daraus wird wiederum Senf hergestellt.

Mit einem Claas Matador aus den 1960er Jahren erntet Alexander Böltl den Senf. © Privat

Und so gibt es heuer Heimstettner Senf. Süß und scharf, komplett ohne Pflanzenschutzmittel angebaut und regional produziert. Vom Anbau, über Verarbeitung bis hin zu Etiketten und Essig. Für 4, beziehungsweise 4,50 Euro pro 200 Milliliter-Glas kann man den Karghof-Senf im Hofladen oder Onlineshop kaufen. „Er ist zwar ein bisschen teurer als Supermarkt-Senf, dafür komplett regional.“ Die Idee hatte ihr Mann Alexander. „Er wollte zu selbst gemachten Würsten und eigenen Kartoffeln auch noch den eigenen Senf haben.“ Einem „autarken“ Grillabend steht auf dem Karghof nichts mehr im Weg.

Doch Böltls Auffassung von Landwirtschaft reicht weit über Selbstversorgertum hinaus. Es geht ihr um eine langfristige ökologische und ökonomische Lebensgrundlage. Der wechselnde Anbau von Sorten erhalte gefährdetes Saatgut und nutze nicht nur den Bienen, sondern auch den Böden.

500 Gläser Karghof-Senf pro Sorte

Gerade in aktuellen Krisenlagen werde den Menschen zudem bewusst, wie wichtig es ist, nicht komplett vom internationalen Markt abhängig zu sein. Senf war neben Weizen und Sonnenblumenöl ein Produkt, das durch den Krieg in der Ukraine plötzlich knapp und teuer wurde. Wenn man alles regional hält, wird das Endprodukt auch wirtschaftlich attraktiver, da nicht so viel Wert auf dem Weg der Wertschöpfungskette verloren geht. „Wenn wir die Senfgläser regional vermarkten, ist es interessanter, als die Körner zur Mühle zu geben.“

Heuer haben die Böltls 500 Gläser Karghof-Senf pro Sorte produziert – jedoch wurde längst nicht die ganze Ernte verarbeitet. „Mit einem Hektar könnten wir mehrere zehntausend Gläser machen.“ Für nachhaltige Landwirtschaft muss Böltl gar nichts neu erfinden, sondern nur in die Vergangenheit blicken. Die Senfpflanze taucht ja bereits im neuen Testament auf.

Die Neuinterpretation alten Wissens gefällt auch Vater Böltl, für den der allgemeine Preisniedergang in der Landwirtschaft schon frustrierend sei. Die Herangehensweise seiner Tochter zeigt, dass es einen Weg gibt, Nachhaltigkeit und Einkommensquelle zu vereinen, wenn Konsumenten reale Preise zahlen.

